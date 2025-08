Peugeot, Citroën, DS en Opel – allen onderdeel van het Stellantis-concern – verkochten jarenlang onrechtmatig duizenden dieselauto’s met illegale sjoemelsoftware. Dat stelt de Rechtbank Amsterdam vandaag vast in een zaak die is aangespannen door stichting Emissions Justice. Door het gebruik van de illegale manipulatie-instrumenten leek de uitstoot van auto’s binnen de emissienormen te vallen. Maar zij stoten juist veel meer schadelijke stoffen uit dan toegestaan.

Autoconcern Volkswagen gaf al in 2015 toe dat sjoemelsoftware gebruikt werd. Dit is het eerste vonnis in Nederland waarin de rechtbank bij een andere fabrikant dan Volkswagen sjoemelsoftware vaststelt. Het vonnis werd mogelijk gemaakt door complex en kostbaar technisch onderzoek door Emissions Justice. Voor een klein deel van de auto’s krijgt Stellantis nog de mogelijkheid tegenbewijs te leveren. Zij moet dan wel volledige openheid geven over de werking van de sjoemelsoftware in die auto’s. Zodra dit is gebeurd stelt de rechtbank de schade vast.

Iedereen met een dieselauto van Opel, Peugeot, Citroën of DS geproduceerd tussen 2009 en 2019 komt in aanmerking voor schadevergoeding. Daarvoor is het nodig je aan te melden. Dat kan via www.dieselgate.com. Via dit initiatief werkt Stichting Diesel Emissions Justice samen met diverse massaschade experts en nationale brancheorganisaties om eigenaren van dieselauto’s bij te staan. Aanmelden kan ook voor dieselauto’s van andere fabrikanten.

Geraffineerd sjoemelen op grote schaal

Joost Edixhoven, advocaat van Emissions Justice: “Dit is een doorbraak op het gebied van sjoemelsoftware. Onderzoek van de Stichting laat zien dat alle grote fabrikanten sjoemelden. Dit vonnis maakt duidelijk dat de rechtbank dat niet accepteert. Ook bij fabrikanten als Mercedes, Fiat en Renault verwachten we binnenkort vergelijkbare beslissingen. Met dit vonnis komt schadevergoeding eindelijk en terecht in beeld. ”