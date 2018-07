reBuy bestempelt Nederland als een van de belangrijkste Europese groeimarkten voor refurbished consumentenelektronica

reBuy, Europees marktleider op het gebied van refurbished elektronica, kijkt terug op een succesvolle soft launch van het platform in Nederland. Sinds juni vorig jaar is het ook voor Nederlanders mogelijk om elektronica te kopen en verkopen. Met een miljoenenomzet zijn de resultaten in het eerste jaar boven verwachting. Mede daarom betitelt Torsten Schero, CEO van reBuy, Nederland als een van de belangrijkste Europese groeimarkten en rolt het een meerjarenplan uit.

Sinds de oprichting in 2009 heeft het Duitse reBuy ruim 5 miljoen mensen aan media en elektronica geholpen zoals een opgepoetste smartphone, laptop of tablet. Naast Duitsland en Nederland is het platform actief in Oostenrijk en Frankrijk en ziet het duidelijke verschillen in Europa. “Nederlanders staan positief tegenover refurbished consumentenelektronica”, zegt Torsten Schero. “Daarnaast merken we dat ze gemakkelijker online aankopen doen dan bijvoorbeeld Duitsers of Fransen. Ook lijkt het duurzame karakter van refurbished producten een belangrijke rol te spelen voor Nederlanders.”

Duurzamer leven

Nu het pilotjaar succesvol is verlopen, rolt reBuy een meerjarenplan uit. Het wil niet alleen de Nederlandse markt opschudden en het marktaandeel vergroten. Nogmaals Torsten Schero: ”Het thema duurzaamheid krijgt steeds meer betekenis in het dagelijks denken en handelen van mensen. Wij willen het platform zijn dat wordt gezien als de plek waar gebruikte elektronica een nieuw leven krijgt. Natuurlijk hulpbronnen zijn eindig, daarom heeft reBuy zich als doel gesteld om hier op een duurzame wijze mee om te gaan.”

Over reBuy

reBuy koopt en verkoopt gebruikte elektronica om zo de levensduur van producten te verlengen en verborgen capaciteiten opnieuw bruikbaar te maken. In 2009 opgericht in Berlijn en sinds 2017 ook actief in Nederland en Frankrijk, is reBuy met 500 medewerkers en meer dan 5 miljoen klanten uitgegroeid tot de Europees marktleider op het gebied van refurbished elektronica. Onze visie is dat gebruikte elektronica zullen worden gezien als een bewust alternatief voor nieuw zonder in te leveren op service en kwaliteit, maar natuurlijk wel met een mooi prijsvoordeel. Het verkopen gaat gemakkelijk en snel tegen een vaste prijs. De producten worden vervolgens via het reBuy-proces refurbished en met 3 jaar garantie verkocht. In Nederland kan de consument kiezen uit zeven verschillende categorieën (telefoons, tablets en e-readers, consoles, MacBooks, camera’s en lenzen, wearables, audio & hifi). In Duitsland worden ook media artikelen verkocht zoals boeken, dvd’s en games