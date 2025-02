De ‘strategische dialoog’ over de toekomst van de Europese auto-industrie moet een boost geven aan het concurrentievermogen van de totale sector, en dus óók doorwerken naar Nederlandse toeleveranciers. Die oproep doet RAI Vereniging aan alle deelnemers van het Europese topoverleg. Verder eist RAI Vereniging meer betrokkenheid vanuit politiek Den Haag en sluit het zich aan bij het pleidooi van de Europese koepelorganisaties ACEA en CLEPA.

Deze week was de aftrap van de strategische dialoog tussen onder andere fabrikanten, leveranciers, sociale partners en meerdere EU-commissarissen, onder wie Wopke Hoekstra. Het overleg staat onder leiding van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Door middel van de strategische dialoog beoogt de Europese Commissie de toekomst van de auto-industrie, een sector die van vitaal belang is voor de Europese welvaart, veilig te stellen en tegelijkertijd vorderingen te maken op het gebied van verduurzaming. De Commissie erkent dat er dringend actie moet worden ondernomen om de Europese auto-industrie te beschermen en haar een toekomst te geven in de Europese Unie. De strategische dialoog moet uitmonden in een ‘Industrial Action Plan’. Dat plan wordt woensdag 5 maart gepresenteerd, zo heeft Von der Leyen inmiddels aangekondigd.

Voorzitter van RAI Vereniging, Frits van Bruggen, verwelkomt het overleg, maar maant ook tot actie: “Goed dat er nu op het hoogste niveau in de EU wordt gesproken. Het is zaak zo snel mogelijk spijkers met koppen te slaan. Toenemende concurrentie, het risico van importheffingen en steeds meer regels hebben een verlammend effect. Dat moeten we doorbreken.”

RAI Vereniging benadrukt dat er ook voor Nederland veel op het spel staat. De Nederlandse automotive industrie vertolkt zowel nationaal als internationaal een vooraanstaande rol. Nederland is niet alleen een belangrijke producent van zware bedrijfswagens, maar ook een grote leverancier van kennis en onderdelen voor de grote auto- en automotive-fabrieken in Duitsland en andere delen van Europa. Nederlandse toeleveranciers en innovatoren spelen een vooraanstaande rol in batterijtechnologie, voertuigsoftware en smart mobility-oplossingen. “Dit gaat om veel banen en een groot economisch belang. In onze Europese hoofdstad Brussel, in de VS en in Duitsland is de toekomst van de auto-industrie inmiddels ‘chefsache’. Het alarmerende rapport van Mario Draghi over het concurrentievermogen van de EU – vooral ten opzichte van China en de VS – heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Vanuit Den Haag is het echter erg stil. Het zou goed zijn als de Nederlandse politiek dezelfde urgentie gaat voelen”, stelt Van Bruggen.

Meer gewicht in de schaal

RAI Vereniging roept de Haagse politiek – zowel kabinet als Tweede Kamer – op om in Europees verband meer gewicht in de schaal te leggen. Het kabinet moet zich in Brussel explicieter uitspreken over het belang van een concurrerende, innovatieve en duurzame automotive sector. Dit betekent directe betrokkenheid bij de strategische dialoog en intensievere samenwerking met andere koplopers zoals Duitsland, Frankrijk en Zweden. Van Bruggen: “We moeten samen een vuist maken.”

Daarnaast moet het kabinet zich meer inzetten voor bedrijven die investeren in duurzame mobiliteit en productie-innovatie. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan dreigt Nederland investeringen mis te lopen, omdat landen als Duitsland, Frankrijk en de VS gunstiger voorwaarden hanteren. Met Brainport Eindhoven, de Automotive Campus en kennisinstituten als TNO en TU Delft heeft Nederland een sterke positie in batterijtechnologie en elektrisch rijden. RAI Vereniging vraagt het kabinet structureel te blijven investeren in deze ontwikkelingen en de laadinfrastructuur, de knelpunten op het gebied van netcongestie zo snel mogelijk op te lossen en de toegang tot Europese innovatiegelden te verbeteren.

Economisch belang

De auto-industrie biedt in de EU werk aan meer dan 13 miljoen mensen en is goed voor ongeveer 7% van het bbp. In Nederland gaat het om 75.000 banen en een jaarlijkse omzet van ongeveer 40 miljard euro.

