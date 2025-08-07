Raak Metals Group en Interbaro Recycling gaan samen een krachtige combinatie vormen. De twee van origine familiebedrijven met een gedeelde visie op hoogwaardige metaalrecycling vinden elkaar in een intensieve samenwerking. Door kennis, capaciteit en infrastructuur te bundelen, ontstaat een krachtige combinatie die klaar is voor de volgende fase in de verduurzaming van de metaalverwerkingsketen Nederland

Als onderdeel van deze samenwerking wordt Interbaro Recycling opgenomen in Raak Metals Group. Daarmee groeit de groep uit tot een van de grootste metaalrecyclers van ons land, met een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van bijna 200.000 ton metaal per jaar en een omzet van circa EUR 150 miljoen. Deze strategische stap onderstreept de ambitie van Raak Metals Group om leidend te zijn in de circulaire transformatie van de metaalindustrie.

Uitbreiding van specialistische diensten en regionale dekking

Interbaro Recycling, opgericht in 1970, is gespecialiseerd in de demontage en verwerking van complexe metaalproducten zoals transformatoren, elektromotoren en kabels. Met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van circa 50.000 ton. De toevoeging van Interbaro stelt Raak Metals Group in staat haar dienstverlening significant uit te breiden op het gebied van industriële demontage. Interbaro’s kracht ligt in het volledig ontmantelen van installaties tot direct inzetbare grondstoffen, een aanpak die perfect aansluit bij de circulaire filosofie van Raak Metals Group.

“Deze samenwerking past perfect bij onze missie om te pionieren in de energietransitie.” aldus Sylvester van de Logt, CEO van Raak Metals Group. “Interbaro’s expertise in het verwerken van transformatoren, kabels en complexe elektrische installaties versterkt onze positie als partner voor energiebedrijven. Samen kunnen we nog meer waarde creëren uit metaalstromen die anders verloren zouden gaan.”

Behoud van identiteit, expertise en werkgelegenheid

Interbaro blijft opereren vanuit Doetinchem onder de vertrouwde naam en behoudt haar flexibele, klantgerichte aanpak. Het ervaren team blijft volledig intact, wat zorgt voor continuïteit in service en kwaliteit voor alle klanten.

“We zijn trots dat Interbaro en Raak Metals Group samen verder gaan”, zegt Albert de Witte, CEO van Interbaro Recycling. “Deze samenwerking geeft ons toegang tot een breder netwerk en meer mogelijkheden om onze klanten te ontzorgen. Tegelijkertijd behouden we onze jarenlange expertise en persoonlijke benadering. Voor onze klanten betekent dit méér mogelijkheden, met dezelfde vertrouwde service.”

Steun van Gilde Equity Management voor versnelde groei

De groeiambities van de nieuwe combinatie worden ondersteund door Gilde Equity Management, financieel aandeelhouder van Raak Metals Group. Met hun ervaring in het opschalen van industriële bedrijven levert Gilde een actieve bijdrage aan de strategische ontwikkeling en verdere professionalisering van de groep.

“Raak Metals Group toont met deze acquisitie opnieuw haar vermogen om strategisch te groeien in de metaalrecyclingsector.” aldus Eschwin Hetzenauer, Managing Partner van Gilde Equity Management. “Interbaro’s specialistische kennis en Raak Metals Group’s schaalvoordelen vormen een krachtige combinatie. Wij willen circulariteit een ware boost geven door de recyclingmarkt verder te professionaliseren.”

Versterking van de circulaire economie en duurzame ketens

De integratie van Interbaro in Raak Metals Group maakt het mogelijk om klanten een nog completer dienstenpakket aan te bieden: van inzameling tot demontage, sortering en levering van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Door deze synergie ontstaat een efficiëntere en toekomstbestendige recyclingketen. Gezamenlijk investeren Raak Metals Group en Interbaro in innovatie, digitalisering en CO₂-reductie. Daarmee onderstrepen zij hun rol als aanjagers van een duurzame economie en als essentiële schakel in de productie van hernieuwbare energiebronnen.

De overname is gemeld bij de bevoegde mededingingsautoriteiten conform de geldende procedures.