De Quoratio Groep gaat een vijfjarige samenwerking aan met duurzaamheidsplatform Green by Blue om organisaties te ondersteunen bij de rapportageverplichting over hun duurzaamheidsprestaties. Dit wordt door de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht voor veel organisaties. De Quoratio Groep biedt in de samenwerking expertise op het gebied van interne beheersing, verslaglegging en dashboarding, terwijl Green by Blue expertise op het gebied van strategie, duurzaamheid (ESG) en projectmanagement inbrengt.

Wouter Elbers, relatiemanager ESG bij de Quoratio Groep: “Organisaties krijgen te maken met een schaarste aan ESG-expertise en de aankomende rapportageverplichting. Dankzij de samenwerking met Green by Blue kunnen wij met onze Finance & Control labels Verhoeve, Scope en Vijzelaar klanten bijstaan in de uitdagingen die de CSRD introduceert. Daarnaast verandert de rol van de financial continu; deze wetgeving is daar een voorbeeld van. De samenwerking helpt ons om onze consultants op te leiden en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving en economie.”

Onno Nillesen, oprichter van Green by Blue: “Wij zijn zeer verheugd dat de Quoratio Groep onderdeel wordt van het Green by Blue platform. We werken al meer dan een jaar samen met de Quoratio Groep, waardoor we een goed beeld hebben gekregen van de deskundigheid en capaciteit die het in huis heeft. Door de aansluiting delen we onze kennis met hun vakprofessionals waarmee we onze gezamenlijke capaciteit enorm uitbreiden. Hierdoor kunnen we meer ondernemers voorbereiden op de CSRD.”

Elbers: “De samenwerking past perfect bij onze Zero Admin doelstelling. De toenemende regeldruk en de daarbij horende verslaglegging zorgen voor een groeiende hoeveelheid administratie voor organisaties. Wij helpen hen, ook met de invoering van de CSRD, bij de inrichting, optimalisatie en visualisatie hiervan zodat de administratieve processen ondersteunend zijn aan de strategie.”

De Quoratio Groep sluit zich vanaf december 2022 aan bij Green by Blue. Het is daarmee het enige financieel detacherings- en consultancybureau en de tweede financieel dienstverlener die onderdeel uitmaakt van het platform. Quoratio Groep gaat zijn klanten proactief informeren over de impact van de CSRD en de kansen die deze regelgeving biedt. Daarnaast zal het zich in het komende jaar richten op de implementatie van de eigen stakeholdergedragen ESG-strategie op weg naar een duurzamere toekomst.