Q-Park, een toonaangevende eigenaar en exploitant van off-street parkeerinfrastructuur, en GreenFlux, een baanbrekende aanbieder van een EVlaadplatform, hebben de handen ineengeslagen om Q-Parks laadactiviteiten voor elektrische auto’s verder uit te bouwen. Met deze overeenkomst migreert GreenFlux 1.700 EVSE’s (Electric Vehicle Supply Equipment) naar de GreenFlux backend. Q-Park koos voor het GreenFlux EV charging management platform vanwege de geavanceerde multi-level oplossingen voor slim laden en de verschillende Charge Point Management System (CPMS) opties die Q-Park zullen helpen bij het beheren en optimaliseren van zijn oplaadpunten.

Gedeelde waarden en internationale focus

De overeenkomst tussen Q-Park en GreenFlux is in vele opzichten een logisch gevolg. Beide bedrijven zijn opgericht in Nederland en richten zich primair op de Europese markt, met activiteiten in kernmarkten als Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Ook bieden beide bedrijven kwalitatieve en slimme eMobility-oplossingen aan met een sterke focus op duurzaamheid. GreenFlux heeft een sterke positie in de Europese commerciële parkeerindustrie nu de topspelers in de industrie, waaronder Q-Park, gebruik maken van zijn EVlaadplatform.

Om de laadpunten in de nieuwe backend te kunnen gebruiken, moest GreenFlux de laadpunten van Q-Park migreren vanuit het Shell Recharge backend. Gezien de complexiteit van de migratie willen Q-Park en GreenFlux graag Shell Recharge bedanken voor de inzet en ondersteuning om deze migratie succesvol af te ronden.

‘We zijn verheugd dat de samenwerking met Q-Park een volgende fase is ingegaan. Met deze overeenkomst breiden we onze reeds sterke aanwezigheid in de Europese commerciële parkeersector nog verder uit, ‘ benadrukt Suthalan Gnanes, Managing Director bij GreenFlux. ‘Q-Park is een bekend parkeer- en mobiliteitsmerk met een uitstekende reputatie. Deze samenwerking laat zien dat we de parkeersector ook op lange termijn blijven ondersteunen en verbeteren. Bovendien bedienen we nu de grootste parkeerdienstverleners in Europa met onze e-mobility oplossingen.’

‘Elektrisch laden wordt steeds belangrijker voor Q-Park, omdat onze klanten verwachten hun elektrische auto te kunnen laden tijdens het parkeren. De samenwerking met GreenFlux biedt ons meer flexibiliteit en controle, waardoor we onze groeiambities kunnen faciliteren.’ legt Michiel Tenge, Managing Director bij QPark Nederland, uit. ‘Het opladen van EV’s maakt deel uit van onze propositie om steden leefbaar en toegankelijk te maken.’