Pure Energie wederom als enige energiebedrijf op hoogste niveau CO2 Prestatieladder

Energiebedrijf Pure Energie is wederom gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. Als enige energieleverancier heeft het Enschedese bedrijf een certificering op niveau 5. Dit betekent dat Pure Energie niet alleen in haar eigen bedrijfsvoering veel aandacht besteedt aan CO2 reductie, maar dit ook uitdraagt aan haar externe relaties en samen met hen activiteiten ontplooit die bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot in Nederland.

Sander Haas, hoofd communicatie bij Pure Energie: ‘We hebben afgelopen jaar onze eigen CO2 uitstoot flink kunnen verminderen door ons wagenpark elektrisch te maken. Door elektrische auto’s via onze laadpalen op te laden met onze eigen groene stroom uit wind en zon is de CO2 uitstoot daarvan nihil. Daarnaast hebben we ons kantoorpand verduurzaamd, onder andere door het leggen van zonnepanelen. Vorige week nog ontvingen we het BREEAM Duurzaamheidscertificaat voor ons pand met daarbij de aantekening dat we in de top 10 van meest duurzame kantoorpanden in Nederland staan.’

Externe relaties

Een belangrijk onderdeel van de CO2 prestatieladder is het betrekken van andere partijen in de keten bij het verlagen van CO2. Haas: ‘De meest zichtbare vorm daarvan is de manier waarop wij wind- en zonneparken ontwikkelen, altijd samen met andere partijen zoals lokale energiecoöperaties. Dat zorgt voor meer bewustzijn bij onder andere omwonenden, iets waar we tot aan de opening van de windparken aandacht aan besteden. Ook netwerken als het Klimaatplein, het Online kenniscentrum Duurzaam Ondernemen en MVO Nederland zijn hier prima instrumenten voor.“

Groen, echt groen of een beetje groen

Steeds meer mensen kiezen voor groen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Haas: ‘Er wordt in de energiebranche te veel aan ‘greenwashing’ gedaan. Energiebedrijven doen zich groener voor dan ze zijn. Daardoor is het voor de consument moeilijk te bepalen wie nu echt groen is en wie niet. Gelukkig zijn er onafhankelijke onderzoeken zoals die van Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond die ons al jaren op rij een 10 geven omdat wij de enige zijn die alleen stroom verkopen die we zelf opwekken uit onze eigen windmolens en zonneparken in Nederland. Maar we werken zelf ook hard aan meer bewustwording, bijvoorbeeld door samen met onze klanten te werken aan energiebesparing.“