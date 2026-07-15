PEFC Nederland start de publieke consultatie voor een beperkte herziening van het Nederlandse PEFC-certificeringssysteem voor duurzaam bos- en bomenbeheer. Deze herziening heeft uitsluitend betrekking op het mogelijk maken van PEFC-certificering voor grienden en andere wilgenopstanden. Met deze consultatie nodigt PEFC Nederland alle belanghebbenden uit om te reageren op de voorgestelde conceptaanpassingen.

Achtergrond

PEFC is een wereldwijd certificeringssysteem voor duurzaam bos-en bomenbeheer. Nationale PEFC-systemen worden ontwikkeld binnen de internationale PEFC-kaders, en sluiten aan bij de ecologische, sociale, economische context van het betreffende land.

In Nederland bestaat het PEFC-certificeringssysteem uit eisen voor duurzaam bosbeheer en bomen buiten het bos. Deze documenten worden periodiek beoordeeld en waar nodig herzien.

De huidige beperkte herziening is geen volledige inhoudelijke herziening van het Nederlandse PEFC-systeem. De aanpassing richt zich specifiek op de vraag of en hoe grienden en andere wilgenopstanden binnen het systeem gecertificeerd kunnen worden.

Doel van de consultatie

De publieke consultatie heeft als doel om belanghebbenden de mogelijkheid te geven om feedback te geven op de conceptaanpassingen en op de voorgestelde scope van deze herziening. PEFC Nederland hecht daarbij belang aan een brede en evenwichtige betrokkenheid van belanghebbenden.

Consultatieperiode

De publieke consultatie loopt van 14 juli 2026 tot en met 13 september 2026.

Beschikbare documenten

Via onderstaande link zijn de relevante documenten beschikbaar:

[link naar consultatiepagina]

Foto: PEFC/Frans Kapteijns