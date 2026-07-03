Bedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Internationale handel is hierbij ook erg belangrijk. Daar staat tegenover dat internationaal ondernemen ook risico’s met zich meebrengt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld betrokken raken bij schendingen van mensenrechten of schade aan het milieu. Daarom moeten grote bedrijven zich aan Europese regels houden. Deze regels staan in een richtlijn van de Europese Unie (EU), de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, 2024/1760). Zo moeten grote bedrijven kijken naar (mogelijke) nadelige gevolgen voor mensenrechten en milieu en deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of stoppen. Dit helpt om de economie sterk en toekomstbestendig te maken. Met het Wetsvoorstel internationaal verantwoord ondernemen (Wivo) worden deze Europese regels omgezet in Nederlandse wetgeving.

Over het Wetsvoorstel internationaal verantwoord ondernemen (Wivo) heeft eerder een internetconsultatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de wijzigingen in de CSDDD als gevolg van de Omnibus I-richtlijn is het wetsvoorstel aangepast. Deze wijzigingen zijn erop gericht om de richtlijn te vereenvoudigen. Vanwege deze aanpassingen is besloten opnieuw een korte internetconsultatie te organiseren, zodat betrokkenen goed geïnformeerd zijn over de wijzigingen en daarop gericht kunnen reageren. Bedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Internationale handel is hierbij ook erg belangrijk. Daar staat tegenover dat internationaal ondernemen ook risico’s met zich meebrengt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld betrokken raken bij schendingen van mensenrechten of schade aan het milieu. Daarom moeten grote bedrijven zich aan Europese regels houden. Deze regels staan in een richtlijn van de Europese Unie (EU) (2024/1760), de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Zo moeten grote bedrijven kijken naar (mogelijke) nadelige gevolgen voor mensenrechten en milieu en deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of stoppen. Dit helpt om de economie sterk en toekomstbestendig te maken. Met het Wetsvoorstel internationaal verantwoord ondernemen (Wivo) worden deze Europese regels omgezet in Nederlandse wetgeving.

De belangrijkste punten van het wetsvoorstel zijn:

Grote bedrijven moeten rekening houden met mensenrechten en het milieu;

De Autoriteit Consument en Markt wordt aangewezen als toezichthouder. Deze gaat controleren of bedrijven zich aan de regels houden;

Er komen extra regels voor het handhaven van sommige verplichtingen via het civiel recht;

Bedrijven mogen voor het naleven van de verplichtingen samenwerken met andere bedrijven en onder voorwaarden middelen en informatie met elkaar delen;

De rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden aangewezen als de bevoegde bestuursrechters.

U kunt tot 3 augustus 2026 reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de uitleg bij het wetsvoorstel (de memorie van toelichting). Deze termijn is kort omdat het een implementatie betreft van een EU richtlijn en het een tweede consultatie betreft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil u er wel op wijzen dat alleen regels in de wet staan die nodig zijn voor het omzetten van de Europese richtlijn. Dat er is gekozen voor regels die zo min mogelijk extra werk en kosten opleveren voor Nederlandse bedrijven en voor de toezichthouder. Dit heet ‘zuiver en lastenluw omzetten’ en volgt uit de wensen van het kabinet, het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd de tekst van de richtlijn begrijpelijker op te schrijven en voorbeelden toe te voegen die helpen bij het uitleggen van de regels. Reacties die bijdragen aan verdere verduidelijking worden aangemoedigd.

Stakeholders worden uitgenodigd om uitsluitend te reageren op de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Deze wijzigingen zijn in de stukken geel gemarkeerd. Reacties op de niet gewijzigde onderdelen van het wetsvoorstel worden niet in aanmerking genomen. Het ministerie verzoekt u in uw reactie steeds duidelijk aan te geven op welk artikel, lid, onderwerp, document en tekstgedeelte uw opmerkingen betrekking hebben.

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