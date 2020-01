ProVeg Incubatorprogramma voor innovatieve food startups geopend voor nieuwe aanmeldingen

s Werelds eerste plant-based incubator roept alle innovatieve startups op het gebied van eten en drinken op om zich aan te melden. De Proveg Incubator runt een baanbrekend programma voor ondernemers die de wereldwijde dierlijke consumptie willen verminderen door de gebruikelijke dierlijke producten te vervangen door planten, schimmels, recombinante en gekweekte producten en andere innovatieve plantaardige creaties.

Het vierde cohort van startups zal in het voorjaar van 2020 van start gaan. Aanvragen voor het programma kunnen nu ingestuurd worden. Sinds de lancering in november 2018 heeft de ProVeg Incubator samengewerkt met meer dan dertig opkomende organisaties uit zestien verschillende landen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er in totaal al meer dan €3 miljoen is opgehaald. Bedrijven die sinds de start van het programma hebben meegewerkt zijn onder andere Better Nature, Vly Foods, Mondarella, Mushlabs, Legendairy Foods, Plantcraft, Cellular Agriculture, Panvega en the nu company.

Albrecht Wolfmeyer, hoofd van ProVeg Incubator, zei: “We werken met baanbrekende startups die met hun innovatieve producten de toekomst van voedsel vormgeven. Ons op maat gemaakte programma, onze een-op-een begeleiding en onze uitgebreide industrie- en beleggersnetwerken voorzien hen van de benodigdheden en contacten die ze nodig hebben om op te schalen, te verkopen, samen te werken en te slagen. Het ondersteunen van ondernemers die gepassioneerd zijn over het opnieuw definiëren en verduurzamen van het voedselsysteem is ontzettend spannend. Ik kijk ernaar uit om meer te te weten te komen van de startups die zich aanmelden voor het vierde cohort en om met hen samen te werken in de toekomst.”

Christopher Kong, medeoprichter en directeur van Better Nature, zei: “De ProVeg Incubator is ‘s werelds beste verbindende incubator op het gebied van de plantaardige industrie. De grootste aanwinsten die het programma met zich meebracht, waren de introducties met mentoren die echt om het succes van mijn bedrijf geven en met investeerders die mijn missie willen ondersteunen.”

Julia Marsel, medeoprichter van Greenwise, zei: “De ProVeg Incubator werd voor ons een mijlpaal van groei, aangezien elke workshop en elk evenement ons in staat stelde om veel ervaring op te doen, onze horizon te verbreden en sneller de markt te betreden.”

Geïnteresseerde startups kunnen zich voor het vierde cohort online aanmelden via de ProVeg Incubator website. De deadline voor inzendingen is vrijdag 31 januari 2020.