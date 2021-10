ProVeg: “Horeca moet helpen daling vleesconsumptie voort te zetten”

De Nederlandse vleesconsumptie liet in 2020 een historische daling zien van bijna 2 kg per persoon. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. De daling wordt vooral geweten aan de horecasluiting omwille van de coronapandemie. Volgens ProVeg Nederland tonen de cijfers aan dat de horeca meer kan doen om klanten te helpen vaker voor plantaardig te kiezen.

“Deze cijfers bevestigen wat veel deskundigen al verwachtten” stelt Pablo Moleman, manager food industry & foodservice bij ProVeg Nederland. “De verkoop van vlees in de supermarkten was in vorige jaren al flink gedaald. Toch bleef de totale vleesconsumptie gelijk doordat er meer vlees in de horeca werd gegeten. Ook het toegenomen toerisme speelde daarin mogelijk een rol. Maar nu de horeca noodgedwongen werd gesloten, zien we de duurzamere keuzes die in de supermarkt worden gemaakt voor het eerst terug in de landelijke cijfers.”

Dat is volgens ProVeg absoluut geen reden om te hopen op een nieuwe horecasluiting. “Juist de horeca speelt een belangrijke rol in het helpen groeien van nieuwe trends en het bieden van culinaire inspiratie. We zien ook dat steeds meer restaurants en horecaformules inzetten op plantaardig. Tegelijk kunnen we niet om de cijfers heen: in de supermarkten lukt het duidelijk beter om vlees te minderen dan in de horeca.”

Eén van de redenen is volgens Moleman het beperktere aanbod. “In de supermarkt heb je natuurlijk een veel ruimere keuze aan plantaardige opties. Daar is in de horeca nog ruimte voor verbetering. Maar ook als je maar plek hebt voor een paar plantaardige opties op je kaart, dan kan het helpen om die bij klanten beter onder de aandacht te brengen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat de wil om vlees te minderen er zeker is. Dat blijkt dus ook uit de keuzes die we maken in de supermarkt.”

De snelste weg naar minder vleesconsumptie is simpelweg het aanbieden van kleinere porties vlees. Die zijn vaak namelijk veel groter dan nodig, en zeker groter dan gezond. “Het is niet ongebruikelijk dat je na één keer uit eten al de helft binnen hebt van de 300 gram rood vlees die het Voedingscentrum als maximum aanbeveelt per week. Soms krijgen klanten het niet eens op en wordt het in de keuken weggegooid. Kleinere porties worden door klanten prima gewaardeerd en kunnen zorgen voor aanzienlijke besparingen. Zo kan de horeca ook helpen de lijn die nu is ingezet voort te zetten.”