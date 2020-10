Prologis opent circulair distributiecentrum Waalwijk DC3

Prologis, Inc., leider in logistiek vastgoed, heeft het eerste circulaire distributiecentrum geopend: Prologis Park Waalwijk DC3. Het gehele pand – deels gehuurd door Tarkett – is gemaakt op basis van circulariteit: eenvoudig te demonteren en te hergebruiken, vastgelegd in een materiaalpaspoort en qua herkomst gebaseerd op het begrip cradle-to-cradle (C2C). Het project geldt als voorbeeld van een integrale aanpak tussen de drie componenten: BREEAM, WELL en circulariteit.

Hoog tempo

Prologis Park Waalwijk DC3 is een deels built-to-suit en deels speculatief distributiecentrum van circa 26.000 (unit A en B) vierkante meter. Dit circulaire project is bijzonder, door de snelle ontwikkeling en door de extreem hoge score op duurzaamheid. Het Prologis Park Waalwijk DC3 project startte in april 2019 met slechts een schetstekening en werd al begin mei 2020 opgeleverd. Inclusief de implementatie van de BREEAM-, WELL- en circulaire normering.

“Prologis Park Waalwijk DC3 is een zeer goed voorbeeld van wat er momenteel in de markt mogelijk is op het gebied van nieuwbouw en circulariteit. Qua herkomst en cradle-to-cradle komen we tot 20 a 30 procent. Dat is hoger dan in de traditionele bouw” aldus Lothar Wijnand van bouwadviesbureau M3E.

Circulaire Toolbox

Samen met partners DoepelStrijkers en M3E ontwikkelde Prologis een nieuwe manier van werken voor distributiecentra: de Circulaire Toolbox. Deze legt het verschil uit tussen circulariteit, cradle-to-cradle (volledig hergebruik) en het werken met afbreekbare grondstoffen.

“In de Circular WELL Toolbox zetten we nog een extra stap met de WELL Building Standard, BREEAM en natuurlijk de circulaire uitvoering. We houden het proces ‘leesbaar’ door te werken vanuit onze Toolbox die uit vier stappen bestaat”, aldus Riekie Brokking van ontwerpbureau DoepelStrijkers.

Lodewijk van der Zanden, werkzaam bij huurder Tarkett: “Qua vierkante meters, indeling en locatie past Prologis Park Waalwijk DC3 ons perfect. De circulariteit is de bonus. Het sluit naadloos aan bij waar Tarkett -voorheen DESSO- voor staat. Wij zijn binnen onze branche de wereldwijde grondleggers van een zogenaamd ‘closed loop process’ voor tapijttegels. We gebruiken daarvoor stoffen die worden gewonnen uit naburige waterzuiveringsinstallaties en garen uit de gebruikte visnetten van onze leverancier.”

Prologis Park Waalwijk DC3 in cijfers: