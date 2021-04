Producent niet-dierlijke eiwitten 3F BIO wordt omgedoopt tot ENOUGH

Het produceren van enorme hoeveelheden heerlijke, voedzame en duurzame eiwitten is één van de meest urgente mondiale prioriteiten. Sommigen zeggen dat we de middelen van drie aardes nodig gaan hebben om de groeiende bevolking te voeden, die naar verwachting in 2050 bijna de 10 miljard zal bereiken. De simpele realiteit is dat één aarde GENOEG moet zijn. 3F BIO Ltd, de levensmiddelentechnologie start-up die niet-dierlijke eiwitten kweekt door schimmels te fermenteren met behulp van hernieuwbare grondstoffen, is omgedoopt tot ENOUGH. ENOUGH produceert de ABUNDA mycoproteïne, een compleet voedselingrediënt dat alle essentiële aminozuren bevat en rijk is aan voedingsvezels. Het is veelzijdig en kan worden verwerkt tot alternatief/veganistisch vlees, visgerechten en zeevruchten en zuivelproducten. Het bedrijf zal de ABUNDA® mycoproteïne als B2B (business to business) voedselingrediënt leveren aan consumentenmerken en retailers, waarmee wordt ingespeeld op de behoefte aan een grootschalige levering van gezonde en duurzame eiwitten om een snelgroeiende markt te bedienen.

ENOUGH heeft zich al voor 75% van zijn initiële capaciteit gecommitteerd aan een mix van wereldwijde en regionale merkpartners en toonaangevende retailers, die bezig zijn met de voorbereiding om heerlijke, voedzame, duurzame voedingsmiddelen op de markt te brengen die zijn gebaseerd op de ABUNDA-mycoproteïne.

Het bedrijf heeft een team van 23 personen, verdeeld over 11 nationaliteiten, gevestigd in Schotland, Engeland en Nederland, en zal volgend jaar in omvang verdubbelen. Het is bezig met de bouw van de eerste fabriek van mycoproteïne in zijn soort (capaciteit van 50.000 ton) die in het begin 10.000 ton per jaar zal groeien en die binnen 10 jaar na de lancering een cumulatieve productie beoogt van meer dan een miljoen ton in 2022.

Het doel van het bedrijf is om ‘proteïne duurzaam te maken’. Het gebruik van fermentatie om te voldoen aan de toekomstige behoeften aan eiwitrijke voeding wordt algemeen erkend als de meest effectieve oplossing om een groeiende planeet te voeden. De impact van het produceren van 1 miljoen ton ABUNDA staat gelijk aan het vervangen van 5 miljoen koeien, meer dan 1 miljard kippen en een vermindering van de uitstoot van CO2 van meer dan 5 miljoen ton.

Een recent rapport van de Boston Consultancy Group, getiteld “Food for Thought: The Protein Transformation”, voorspelt dat de markt voor alternatieve eiwitten van de huidige 13 miljoen ton tot 97 miljoen ton per jaar zal groeien in 2035, wanneer hij 11% van de totale eiwitmarkt zal uitmaken in ons basisscenario. Een snellere technologische innovatie en een volledige ondersteuning van de regelgeving zouden de groei kunnen versnellen tot aan 22% van de markt tegen 2035.

Als duurzaam voedingsmidelenbedrijf, opgericht in Glasgow, en als onderdeel van COP26 in november van dit jaar, kijkt ENOUGH uit naar de mogelijkheid om de behoefte en één impactvolle oplossing voor duurzaam voedsel te benadrukken.