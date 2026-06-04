In reactie op recente publicaties over de beperkte recyclebaarheid van vervuild plastic afval, presenteert UBQ Materials een concreet en opgeschaald antwoord vanuit Nederland. In Bergen op Zoom heeft het bedrijf een baanbrekende technologie ontwikkeld en op industriële schaal in gebruik genomen die moeilijk te recyclen huishoudelijk restafval — inclusief vervuild plastic — omzet in een duurzaam, circulair materiaal.

Recente berichtgeving, onder meer in de Volkskrant, onderstreept dat een groot deel van het nagescheiden plastic te vervuild is om eectief te recyclen. Dit leidt ertoe dat aanzienlijke hoeveelheden alsnog worden verbrand, met hoge kosten en CO₂ uitstoot tot gevolg. Promotieonderzoek van Remi Elzinga (PBL) bevestigt bovendien hoe complex de transitie naar een volledig circulaire economie in de praktijk is.

Van restafval naar grondstof

UBQ Materials heeft een gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee gemengd huishoudelijk restafval — inclusief vervuild plastic — wordt omgezet in een hoogwaardig thermoplastisch materiaal. Dit materiaal kan direct worden ingezet in uiteenlopende toepassingen in onder meer de bouw, logistiek en consumentengoederen. UBQ-materiaal wordt vandaag de dag al toegepast in praktische en schaalbare toepassingen, zoals bloempotten, tuinmeubelen, bitumendakbedekking en onderdelen in de automotive sector, waaronder toepassingen bij Mercedes-Benz. Hiermee bewijst het materiaal niet alleen technische inzetbaarheid, maar ook commerciële adoptie in verschillende industrieën.

De fabriek in Bergen op Zoom is wereldwijd de eerste op commerciële schaal die deze technologie toepast en levert daarmee een directe bijdrage aan het verminderen van afvalverbranding en het sluiten van materiaalketens binnen Nederland.

Concrete impact: klimaat, kosten en circulariteit

De technologie biedt meerdere tastbare voordelen voor Nederland:

Bijdrage aan nationale recyclingdoelen

De huidige fabriek kan het nationale recyclingpercentage verhogen van 49% naar 54,56%, waarmee Nederland vrijwel direct richting de Europese doelstellingen voor 2030 beweegt.

De huidige fabriek kan het nationale recyclingpercentage verhogen van 49% naar 54,56%, waarmee Nederland vrijwel direct richting de Europese doelstellingen voor 2030 beweegt. Directe verlichting van stijgende verbrandingskosten

Elke ton restafval die via UBQ wordt verwerkt, vermijdt verbranding in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), waar kosten momenteel rond €80,73 per ton liggen en naar verwachting oplopen tot €207,01 per ton in 2030.

Elke ton restafval die via UBQ wordt verwerkt, vermijdt verbranding in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s), waar kosten momenteel rond €80,73 per ton liggen en naar verwachting oplopen tot €207,01 per ton in 2030. Besparing op EU-heingen

Door minder niet-gerecycled plastic verpakkingsafval kan Nederland jaarlijks circa €24 miljoen besparen op EU-bijdragen door UBQ in te zetten bij de productie van producten.

Door minder niet-gerecycled plastic verpakkingsafval kan Nederland jaarlijks circa €24 miljoen besparen op EU-bijdragen door UBQ in te zetten bij de productie van producten. Significante CO₂-reductie

De fabriek in Bergen op Zoom kan jaarlijks tussen de 286.000 en 380.000 ton CO₂-equivalent aan geverifieerde emissiereductie realiseren.

De fabriek in Bergen op Zoom kan jaarlijks tussen de 286.000 en 380.000 ton CO₂-equivalent aan geverifieerde emissiereductie realiseren. Versnelling van de bouwtransitie

UBQ-materiaal is CO₂-negatief (−3,58 tot −4,75 kg CO₂eq per kg) en vormt daarmee een praktisch hulpmiddel om te voldoen aan de steeds strengere Nederlandse eisen voor Whole Life Carbon in de bouw.

UBQ-materiaal is CO₂-negatief (−3,58 tot −4,75 kg CO₂eq per kg) en vormt daarmee een praktisch hulpmiddel om te voldoen aan de steeds strengere Nederlandse eisen voor Whole Life Carbon in de bouw. Versterking van strategische autonomie

De technologie zet binnenlands afval om in een lokaal geproduceerde grondstof en vermindert daarmee de afhankelijkheid van circa 5,5 miljoen ton geïmporteerde fossiele kunststoffen per jaar.

Van probleem naar oplossing

“De discussie over vervuild plastic laat zien dat traditionele recycling alleen niet voldoende is,” zegt Steffan Brouwer, Managing Director UBQ Materials NL B.V.. “Onze technologie is specifiek ontwikkeld voor het afval dat niet valt te recyclen vandaag de dag. Juist daar ligt de grootste winst – voor het klimaat, de economie en de circulaire ambities van Nederland.”

Opschaling en toekomst

Met de succesvolle opschaling van de fabriek in Bergen op Zoom laat UBQ Materials zien dat innovatieve afvalverwerking direct inzetbaar is op industriële schaal. Het bedrijf ziet Nederland als strategische hub voor verdere Europese groei en samenwerking met gemeenten, afvalverwerkers en industrie.