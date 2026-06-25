PreZero, partner in de circulaire economie, heeft een Nederlandse primeur met het plaatsen van een innovatieve Mobipress papierpers bij een klant. De introductie vindt plaats bij XXL Nutrition, marktleider in sportvoeding. De inzet van deze nieuwe papierpers zorgt voor een aanzienlijke reductie van het aantal transportritten en daarmee een directe daling van de CO2-uitstoot.

In de zoektocht naar alternatieven voor traditionele persen die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen, kwam PreZero voor XXL Nutrition uit bij de Mobipress van leverancier H&G. De afgelopen weken is er een succesvolle pilot uitgevoerd waaruit de operationele voordelen direct duidelijk werden.

Duurzaamheid door efficiëntie

Doordat het karton beter wordt samengeperst en een container een inhoud van 31 m³ heeft, kan XXL Nutrition aanzienlijk meer karton persen voordat lediging noodzakelijk is. Uit de eerste testresultaten blijkt dat er per lediging 6,6 ton karton in de pers kan, waar dit eerst 3 ton was. Dit resulteert in een besparing van 96 ritten op jaarbasis en een lagere CO2-voetafdruk in de logistieke keten.

Innovatief meedenken

Voor PreZero is dit initiatief in lijn met de strategie om de eigen dienstverlening te verduurzamen en klanten te ondersteunen met innovatieve oplossingen. “De markt vraagt om efficiënte transportoplossingen en operationele continuïteit op locatie,” aldus Kay Kempinga, productmanager papier bij PreZero. “Met de nieuwe papierpers kan de klant langer achter elkaar doorwerken, omdat de capaciteit door betere verdichting groter is en volle containers direct op locatie gewisseld worden. Dit voorkomt onnodige stops door het logistieke proces.”

Daan Bouwmans, Teamleider logistiek bij XXL Nutrition: “In onze logistieke operatie zoeken we continu naar manieren om processen efficiënter in te richten en mogelijkheden om onze CO2-uitstoot te verminderen. De overstap naar deze papierpers sluit aan bij die ambitie. Doordat er meer karton in de pers past, hebben we minder transportbewegingen nodig op ons terrein. De inzet van de papierpers bewijst dat duurzaamheid en operationeel rendement hand in hand gaan.”

Toepasbaarheid

De Mobipress is met name relevant voor organisaties in de logistiek, productie, e-commerce en retail met een volume vanaf circa 110 ton karton per jaar. Naast de milieuvoordelen biedt de oplossing ook een directe kostenreductie door de afname van het aantal transportbewegingen.

Kempinga: “Duurzaamheid gaat bij ons verder dan alleen recyclen; het gaat ook over het minimaliseren van de impact van onze logistieke bewegingen. Minder transportbewegingen betekent namelijk niet alleen minder CO2-uitstoot, maar zorgt ook voor een veiligere situatie op de weg en op het bedrijfsterrein. Met deze primeur laten we zien dat we door slimme innovaties de CO2-uitstoot in de keten direct kunnen verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie voor de klant.”