Primeur in Breda: ’s werelds eerste eetbare gezonde bushalte

In de gemiddelde winkelstraat zie je voornamelijk reclame voor voedsel dat je beter niet kunt eten. Deze ongezonde voedselomgeving werpt zijn vruchten af. We eten in Nederland veel minder groenten en fruit dan goed voor ons is en ruim 50% van de volwassenen heeft overgewicht. Een unieke actie in hartje Breda laat zien dat het anders kan. Aan de Karnemelkstraat opent ’s werelds eerste eetbare, gezonde bushalte met volop groenten en fruit om mee te nemen en door te geven.

Vandaag openden de Bredase wethouders Miriam Haagh en Paul de Beer een unieke, eetbare bushalte. De halte aan de Karnemelkstraat is zeven dagen lang helemaal volgepakt met groenten en fruit. Wethouder Miriam Haagh (PvdA): “Wij willen het voor mensen zo makkelijk mogelijk maken om gezonde en duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld door meer waterpunten in de stad, gezonde kantines bij scholen en sportclubs en met deze actie groenten en fruit op veel meer plekken zichtbaar en beschikbaar te maken.” Ook Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio is enthousiast: “Als beroepsopleider hebben we een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze studenten straks van gezond en duurzaam eten de norm maken. Daarom zijn we blij dat de Curio Hotelschool de opening mocht verzorgen voor deze actie”.

Tot en met dinsdag 21 september kun je elke dag tussen 09:00 en 19:00 uur terecht bij de bushalte om een verse portie kleur mee te nemen en vooral ook door te geven.

Gezond leven begint met een gezonde leefomgeving

De bushalte is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) en campagnebureau Food Cabinet, in samenwerking met onder andere telers van ZLTO, beroepsopleider Curio en maatschappelijke organisaties. Nederlanders eten gemiddeld minder dan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. En dat is niet zo gek als je ziet dat het vooralsnog vooral de grote frisdrank-, fastfood- en snoepmerken zijn die hun producten via hun miljoenenmarketing bij ons onder de aandacht brengen: gemiddeld 82% van de aanbiedingen in reclamefolders is ongezond en bij vrijwel alle kassa’s liggen vooral snoep en chocola voor het grijpen. Coördinator NAGF Karin Bemelmans: “De enige manier om het voor Nederlanders makkelijker te maken om voldoende groente en fruit te eten, is zorgen dat dat het overal en altijd beschikbaar en zichtbaar is. Meer groente en fruit dus in het straatbeeld, in de winkels, onderweg, bij de sportclub of in scholen.”

En al dat duurzame en gezonde lekkers komt van…

Telers leveren de groenten en het fruit voor deze bijzondere actie. Kathleen Goense (directeur ZLTO): “Boeren en tuinders staan aan de basis van gezond eten en leven. Deze actie brengt op een impactvolle manier het verhaal van boeren en tuinders achter onze dagelijkse portie groenten en fruit tot leven”. De producten in de bushalte komen van Nature’s Pride, Rijk Zwaan, The Greenery en Koninklijke Vezet. De appels en peren zijn van klasse II, producten met een hele kleine afwijking, bijvoorbeeld in de vorm of op de schil, zo vragen we ook aandacht voor voedselverspilling.

De eetbare bushalte is van 15 tot en met 21 september te bezoeken in Breda. Elke dag tussen 09:00 en 19:00 uur. Voor de locatie en meer informatie kun je kijken op geefkleurdoor.nl.

Over Geef kleur door

De nationale ‘Geef kleur door’ campagne is een initiatief van Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en Campagnebureau Food Cabinet in samenwerking met diverse partners, zoals ZLTO. Maar de belangrijkste partner zijn wij zelf. Gezonde producten hebben niet de miljoenen aan marketingbudget van de grote frisdrank-, fastfood- en snoepmerken. Maar jij bent er ook nog. Kleur dus elk moment, waar je ook bent met groenten en fruit. Van ontbijt tot late-avond-snack en van vergadering tot feestje.

