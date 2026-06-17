a.s.r. lanceert een methodologie om de plastic footprint van beleggingsportefeuilles inzichtelijk te maken. De methode is een co-creatie van a.s.r., Earth Action en Plastic Soup Foundation, waarbij a.s.r., voor zover bekend is, het eerste bedrijf is binnen de financiële sector dat deze methode toepast.

De aanpak maakt het mogelijk om een indicatie te geven van de plasticimpact van bedrijven en portefeuilles, waaronder mogelijke effecten op milieu en gezondheid, op basis van beschikbare data en aannames. a.s.r. testte de methode de afgelopen maanden als eerste financiële instelling in een pilot, waarin onder meer plasticvervuiling en bijbehorende gezondheidsrisico’s in kaart werden gebracht. De pilot heeft inzicht gegeven in welke bedrijven in de beleggingsportefeuille mogelijk grote negatieve impact hebben op plasticvervuiling.

Marjolein Meulensteen, portfoliomanager verantwoord beleggen bij a.s.r. vermogensbeheer: “Met deze methodologie maken we een blinde vlek in de financiële sector zichtbaar, de impact van plasticvervuiling op milieu en gezondheid blijft nu nog vaak onderbelicht. Beleggers krijgen meer inzicht in mogelijke plasticimpact en bijbehorende risico’s wat hen kan ondersteunen bij beleggingsbeslissingen.”

De methodologie vertaalt bestaande inzichten over ‘financed emissions’ naar plasticvervuiling. Omdat data nog beperkt beschikbaar zijn, combineert het model bedrijfs- en sectorspecifieke gegevens om een inschatting van potentiële impact te kunnen maken. “Om de logica van gefinancierde emissies te vertalen naar plasticvervuiling was het nodig om volledig nieuwe datalagen te ontwikkelen. Het resultaat is een methodologie die transparant, reproduceerbaar en direct bruikbaar is, ook voor andere financiële instellingen, met als doel een zo transparant en reproduceerbaar mogelijke benadering te bieden.”, zegt Riccardo De Gennaro, PhD, dataspecialist bij Earth Action en ontwikkelaar van de methodologie.

Plasticvervuiling is voor de samenwerkende partijen niet langer alleen een milieuprobleem; het is een financieel en systemisch risico. Methodologieën zoals deze kunnen bijdragen aan verdere transparantie en besluitvorming rondom plasticimpact in portefeuilles. Volgens Plastic Soup Foundation is de ontwikkeling van deze methode hard nodig. “Plasticvervuiling is ook een gezondheidsvraagstuk. Dat financiële instellingen dit vertalen naar concrete actie is essentieel” aldus Maria Westerbos, oprichter en directeur van Plastic Soup Foundation.

De methode wordt vandaag officieel gelanceerd op het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht. Daarnaast publiceren de betrokken partijen een paper met nadere toelichting. Later in het jaar zal de methode toegankelijk worden gemaakt voor andere partijen via de database van het Plastic Footprinting Network.