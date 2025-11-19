LEAP24, de ambitieuze, sterk groeiende aanbieder van snellaadstations in Nederland, geeft elektrisch rijden een extra boost door in het weekeinde laadtarieven aan te bieden die vergelijkbaar zijn met die van thuisladen: € 0,24/kWh inclusief BTW. Doordeweeks geldt een scherp tarief van € 0,44/kWh.

Gebruikers van het LEAP24-PartnerPas-abonnement betalen in het weekeinde bij alle LEAP24-laadstations slechts € 0,24 per kWh voor duurzaam opgewekte stroom. Dit is minimaal 50% minder dan bij andere snellaadstations. Deze tarieven gelden voor onbepaalde tijd. Het door LEAP24 gehanteerde tarief laat zien dat snelladen niet duur hoeft te zijn en dat betaalbare elektrische mobiliteit nu écht binnen handbereik komt. Met aantrekkelijke tarieven én een landelijke dekking – inmiddels 40 laadstations voor personenauto’s, bestelwagens en trucks in Nederland – maakt LEAP24 snelladen bereikbaarder dan ooit voor alle rijders van elektrische voertuigen.

De rekensom



Een eenvoudige rekensom laat zien wat de scherpe LEAP24-tarieven betekenen. Voor de berekening gaan we uit van een elektrische auto met een gemiddeld verbruik van 20 kWh/100 km. Bij het nieuwe LEAP24-weekeindtarief van € 0,24 bedragen de laadkosten 20 x € 0,24 = € 4,80 per 100 km. Bij een snellaadstation dat gemiddeld € 0,70/kWh berekent, bedragen de kosten volgens dezelfde rekensom € 14,00/100 km. Doordeweeks betalen klanten met de LEAP24-pas bij een snellader van LEAP24 € 0,44/kWh (inclusief BTW). Ook dit tarief is duidelijk scherper dan dat van andere aanbieders van snelladen.

Betere Betaalbaar en duidelijk



Laadtarieven voor snelladen lopen sterk uiteen. Uit de Benchmark Prijstransparantie Laden van Elektrisch Vervoer 2025 van Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) blijkt dat niet alleen de laadtarieven bij snellaadstations in Nederland sterk uiteenlopen, maar ook dat veel rijders behoefte hebben aan meer duidelijkheid over kosten. LEAP24 biedt betaalbaarheid en die duidelijkheid. Bovendien wil LEAP24 schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar maken. Om dat te realiseren, koopt LEAP24 duurzame stroom in tegen dynamische tarieven. Ten slotte hanteert LEAP24 een minimale marge om (snel)laden toegankelijk en betaalbaar te houden.

Spreiding



De laadtarieven zijn belangrijke pluspunten van LEAP24. Daarnaast zijn er meer voordelen. Met het speciale weekeindetarief stimuleert LEAP24 elektrische rijders om elektriciteit af te nemen op momenten dat er voldoende capaciteit op het net is. Dit zorgt voor een betere spreiding van het elektriciteitsgebruik. De slimmere verdeling tussen laadsessies in het weekeinde en doordeweeks draagt bovendien bij aan het optimaliseren van de beschikbaarheid van LEAP24-laadpunten.

De LEAP24-PartnerPas-laadpas kost slechts € 4,99 per maand en geeft toegang tot meer dan 950.000 laadpunten in Europa.Daar geldt het tarief van de desbetreffende aanbieder – LEAP24 brengt geen extra kosten in rekening. De LEAP24-laadpas is aan te vragen via de LEAP24-app, te vinden in de App Store en Google Play Store.