PreZero heeft op de locatie aan de Gerstdijk in Helmond een nieuw elektrisch laadplein in gebruik genomen. PreZero versterkt zo haar positie als koploper op het gebied van elektrisch rijden in de afvalbranche. Rob van Dommelen van PreZero: “Dit laadplein draagt bij aan het versnellen van onze mogelijkheden om over te stappen op elektrische inzamelvoertuigen én we dragen bij aan het verduurzamen van de regio.” Het nieuwe laadplein in Helmond heeft zes nieuwe laadpunten en een totaal vermogen van 360 kW.

Het nieuwe laadplein is ontworpen voor maximale efficiëntie. Vier laadpunten bevinden zich boven de voertuigen; twee laadpunten staan op de grond en bieden ruimte aan grotere combinaties zoals trekker-opleggers. De keuze voor bovenlangs laden, een landelijke primeur van PreZero, biedt grote voordelen zoals efficiëntere inzet van het terrein. Dankzij slimme aansturing blijft het laadplein onder het beschikbare vermogen en dat is in verband met netcongestie een belangrijk uitgangspunt voor PreZero.

Verdere groei in elektrisch rijden

Twee van de twintig inzamelwagens in Helmond zijn inmiddels elektrisch; drie nieuwe voertuigen worden later dit jaar toegevoegd. Rob van Dommelen, regiodirecteur Zuidoost-Nederland bij PreZero: “Onze chauffeurs zijn zeer positief over de elektrische voertuigen. De wagens rijden stil en soepel. Het laden gaat betrouwbaar en voorspelbaar. Dit nieuwe laadplein geeft ons de ruimte om verder te groeien in elektrisch rijden en onze klanten in de regio duurzaam en efficiënt te bedienen.”

Knooppunt voor circulaire stromen in de regio

De locatie Helmond is een belangrijke logistieke hub voor PreZero. Jaarlijks wordt hier bijna 100.000 ton afval op- en overgeslagen, waaronder hout, glas, bouw- en sloopafval, plastics, papier en restafval. Vanuit Helmond worden klanten in de hele regio bediend. Tegelijkertijd fungeert Helmond als locatie waar kleinere volumes van monostromen zoals koffiedik, swill (organisch keukenafval), plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (pbd) binnenkomen en vervolgens in grotere hoeveelheden verder worden vervoerd naar gespecialiseerde verwerkers.

Investeren in duurzaam transport

PreZero investeert in emissievrij transport. Eind 2025 rijdt PreZero met circa 80 elektrische voertuigen. In 2026 streeft het bedrijf ernaar om naast de huidige 82 laadpunten op negen locaties zeker 40 laadpunten toe te voegen. De doelstelling van PreZero is dan ook dat in 2030 30% van de hele vloot elektrisch is. Rob van Dommelen: “Als aanjager van de circulaire economie streven we naar Zero Waste. Dit bereiken we door afval te voorkomen, hergebruik te stimuleren of afval een nieuw leven te geven. En daarbij vinden we het belangrijk om ook het inzamelen van afval op een zo duurzaam mogelijke manier te doen: onze CO2-uitstoot én het aantal transportbewegingen steeds verder tot een minimum te beperken. Het bouwen van laadpleinen past hier goed bij.”

Foto: Rob van Dommelen, regiodirecteur Zuidoost-Nederland, op het nieuwe elektrische laadplein.