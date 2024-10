PreZero breidt haar wagenpark dit jaar met maar liefst dertig nieuwe elektrische voertuigen uit en voorziet negen locaties van ieder 6 nieuwe laadpunten. De nieuwe elektrische voertuigen gaan bedrijfsafval inzamelen in en om Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Alphen aan den Rijn, Berkel en Rodenrijs, Duiven, Helmond, Hengelo en Apeldoorn en vervangen inzamelwagens die nog op diesel reden. Deze nieuwe mijlpaal volgt op een uitbreiding in 2023, toen PreZero al tien elektrische vrachtwagens toevoegde aan haar wagenpark in Duiven. Door de uitbreiding van de elektrische vloot zet PreZero een volgende stap in het verder beperken van de CO2-uitstoot van haar voertuigen.

Op verschillende locaties van PreZero bevindt de laadvoorziening zich boven de elektrische voertuigen. In vergelijking met gangbare laadpalen heeft dit als groot voordeel dat hierdoor slechts de helft van de ruimte nodig is voor het plaatsen van de laadinfrastructuur. Voorheen stond tussen elke twee voertuigen een laadpaal, nu kunnen zes vrachtwagens naast elkaar worden geparkeerd. In de zomerperiode legde PreZero nieuwe laadpleinen aan op haar locaties in Berkel en Rodenrijs en Amsterdam.

Verduurzaming gaat door

In de komende maanden volgen de laadpleinen op de overige locaties. De dertig nieuwe elektrische inzamelwagens vervangen dertig trucks die nog op diesel reden en gaan in de verschillende gemeenten afval van zakelijke klanten inzamelen. Rond het plaatsen van laadpalen, speelt in heel Nederland het dilemma van netcongestie. “Stilstaan in verduurzaming is geen optie. Met zijn allen hebben we ambitieuze doelstellingen te behalen, vanuit het belang van de aarde. Ondanks de huidige problematiek rondom netcongestie, vinden wij het daarom geen optie om de elektrificatie van ons wagenpark uit te stellen,” aldus Iwan te Winkel, COO van PreZero Nederland.

Belangrijke stap naar duurzame stadslogistiek

Duurzame stadslogistiek is een belangrijke pijler binnen de ambities van PreZero. “Als aanjager van de circulaire economie streven we ernaar om van afval nieuwe grondstoffen te maken. Want wij geloven in Zero Waste. Daarbij beperken we ook bij het inzamelen van afval onze CO2-uitstoot én het aantal transportbewegingen steeds verder tot een minimum. De aanschaf van deze zero emissie-voertuigen past hier goed bij”, vertelt Iwan te Winkel. “Ik ben trots op de stappen die PreZero zet. Gemeenten werken toe naar uitstootvrije binnensteden in 2025. Deze doelstellingen staan scherp op ons netvlies. We doen er dan ook alles aan om ons wagenpark te verduurzamen en kijken hierbij naar slimme logistieke oplossingen, de schoonste kilometer is immers de kilometer die je niet rijdt.”

Logistieke oplossingen

Eén van die slimme logistieke oplossingen waar Iwan te Winkel aan refereert is Green Collective, een initiatief dat gemeenten helpt met het creëren van schonere en meer veilige binnensteden. “Dat doen we door onze routes te combineren met die van andere inzamelbedrijven, en het bedrijfsafval in te zamelen met een wagen voorzien van een Green Collective-logo,” aldus Iwan te Winkel. Een ander voorbeeld is retourlogistiek. Hierbij nemen busjes die de stad vol inrijden, afval mee terug van bedrijven in de binnenstad. Dit leveren ze af bij een hub aan de rand van de stad, waar PreZero het verder oppakt. En daarnaast neemt het bedrijf deel aan een internationaal project waar het ervaring opdoet met het inzamelen van afval met wagens die rijden op waterstof. “Mooie, duurzame initiatieven waarbij we gaan voor minder transportbewegingen én minder uitstoot”, besluit Iwan te Winkel.

Foto: PreZero, fotograaf: Dennis Vloedmans.