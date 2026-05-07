Hoewel gesproken wordt van een ‘testdag’, draait een elektrische strooicombinatie al sinds 19 januari mee in de praktijk. Tijdens de testdag op 1 april heeft KWS samen met gemeente Amsterdam en Schuitemaker extra scherp gekeken naar aandachtspunten uit het logboek én naar de werking van het GPS-systeem op de strooier.

Wat maakt deze combinatie bijzonder?

Het gaat om een volledig elektrische Bucher Uniqa-strooier op een elektrische Vrijbloedauto. In tegenstelling tot traditionele (hydraulische) systemen – of varianten met een elektrisch powerpack – zijn alle aandrijvingen volledig elektrisch uitgevoerd. Dit zorgt voor een hoger rendement, minder energieverlies en minder kans op storingen. Een belangrijke stap richting emissieloze gladheidsbestrijding.

Wat is er getest?

Tijdens deze dag lag de focus op:

het optimaliseren van het strooibeeld

stationair draaien in de loods

een praktijktest op de weg

leegdraaien en spoelen van de machine

gebruiksgemak bij reinigen

en, indien mogelijk, het testen van het GPS-systeem

Met name het schoonmaken en het strooibeeld vroegen extra aandacht.

Eerste resultaten

De pilot loopt al enkele maanden en de eerste ervaringen zijn positief. De strooier kan tot drie serieuze acties achter elkaar uitvoeren (van >2 uur, met ca. 5.500 kg zout) en is in ongeveer 45 minuten weer volledig opgeladen. Dat biedt perspectief voor de inzetbaarheid in de praktijk.

Samenwerking

De samenwerking met gemeente Amsterdam verloopt prettig: korte lijnen, open houding en gezamenlijke focus op verbetering. Met Schuitemaker wordt vooral vanuit de gemeente intensief samengewerkt.

“Deze test laat zien wat er mogelijk is wanneer gemeente, aannemer en leverancier samen optrekken in innovatie. Door praktijkervaring op te doen met een elektrische combinatie bouwen we stap voor stap aan een duurzamere en toekomstbestendige aanpak van gladheidsbestrijding.” – Paolo Podda, Coördinator KWS

Wat volgt?

De komende periode ligt de focus op het verder testen van automatisch strooien via het Bucher Assist-systeem. Zeker in een complexe stedelijke omgeving zoals Amsterdam biedt dit kansen voor veiliger en efficiënter werken.

Na het seizoen volgt een evaluatie. Bij positieve resultaten wordt de pilot voortgezet in winterseizoen 2026/2027.