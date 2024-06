Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds voller en op veel plekken overbelast. PowerField en PowerGo houden zich druk bezig om passende oplossingen te implementeren in gebieden met netcongestie. Zo ook bij restaurant De Zingende Wielen in Den Oever. PowerGo heeft hier een unieke snellaadoplossing van 240 kilowatt (kW) voor elektrische voertuigen (EV’s) met een batterij van 600 kilowattuur geplaatst. Om de ingebruikname te vieren laden EV-bestuurders hier tijdelijk met 20% korting.

Bij PowerGo laden EV-bestuurders op met 100% zonne-energie, afkomstig van de zonneparken van moederbedrijf PowerField. In gebieden waar netcongestie heerst zoeken PowerField en PowerGo naar passende oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van energieopslag via batterijen.

Restaurant De Zingende Wielen is al vele jaren een populaire plek voor allerlei reizigers, en biedt nu ook ruimte voor innovatie. Het is een ideale laadlocatie voor EV-bestuurders die vanaf en naar Texel reizen en voor internationaal verkeer. Daarbij is de locatie snel te bereiken vanaf de Afsluitdijk.

Oplossing dankzij energieopslag

In Noord-Holland is sprake van hevige netcongestie, waarbij geen transportcapaciteit meer beschikbaar is. De wachttijd voor aansluitingen die geschikt zijn voor snelladers bedraagt gemiddeld tussen de anderhalf en twee jaar. In Den Oever was de wachttijd zelfs opgelopen tot vier jaar. Om hier snelladen toch mogelijk te kunnen maken, heeft PowerGo een laadpaal in combinatie met een batterij van 600 kilowattuur geplaatst. Ter vergelijking: hierdoor kunnen ongeveer tien Volkswagen ID.3’s volledig opladen zonder het elektriciteitsnet te belasten. De batterij slaat energie tijdelijk op, zodat deze op een later moment gebruikt kan worden voor de laadsessie. Zo wordt het elektriciteitsnetwerk op piekmomenten ontlast en kan het op overige momenten aan de laadbehoefte voldoen. Sinds maart 2024 kunnen hier twee EV’s gelijktijdig opladen met een maximumlaadsnelheid van 240 kW.

‘Om de energietransitie waar te maken zijn er innovatieve oplossingen nodig. Met PowerField zorgen we voor de opwek en de opslag van zonne-energie. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat dit zo goed mogelijk samenwerkt met het afnemen van deze zonne-energie. Hier zetten wij de laadoplossingen van PowerGo voor in. Zo stemmen we de productieafname en -opslag beter op elkaar af om het vervolgens te optimaliseren voor het net’, vertelt Ivo van Dam, Chief Technology Officer van PowerField en PowerGo. ‘De realisatie van dit project was zeer complex. We zijn dan ook extra trots dat we ondanks de uitdagingen en de netcongestie in Noord-Holland een unieke snellaadoplossing hebben kunnen realiseren.’

Duurzaam snelladen met korting

Via dynamische laadtarieven krijgt de klant toegang tot eerlijke en transparante laadprijzen, gebaseerd op de elektriciteitsprijs per uur. Ook dit helpt het elektriciteitsnet, doordat klanten gestimuleerd worden om te laden wanneer veel en schonere energie beschikbaar is. Opladen is op die momenten namelijk goedkoper. De PowerGo Charge app geeft gebruikers toegang tot deze tarieven.

Om de ingebruikname te vieren laden EV-bestuurders tot 31 juli met 20% korting op bij De Zingende Wielen. Informatie over de kortingsactie is te vinden op de website van PowerGo.