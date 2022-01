PostNL, Deloitte, bol.com en Google Cloud lanceren samen het duurzame innovatieprogramma Econnections. Met dit programma willen deze bedrijven de verduurzaming van de e-commercesector versnellen door samen te werken met jonge, innovatieve bedrijven en hen te helpen met onder meer expertise, investeringen en een netwerk. Het programma is bedoeld voor startups en scaleups die nieuwe oplossingen ontwikkelen voor een duurzamere e-commerceketen en die hierin verder willen groeien.

Verduurzaming totale keten versnellen

Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek PostNL: “Wij geloven in samen verduurzamen en open innovatie om echt een verschil te kunnen maken. E-commerce blijft groeien en wij willen onze klanten helpen mee te groeien. Maar als we niets doen, zal met deze groei de uitstoot ook toenemen. PostNL wil de aanjager zijn van duurzame e-commerce in de Benelux. Daarom bundelen we nu samen met Deloitte, bol.com en Google Cloud onze krachten met startups en scaleups. Samen kunnen we de verduurzaming van de totale e-commerce keten versnellen en jonge, groene bedrijven helpen groeien. Een win-win situatie.”

Meer groene innovaties voor e-commerce

Het programma Econnections is gericht op jonge bedrijven die werken aan duurzame innovaties voor de totale e-commerce keten: van producent, online retailer, pakketbezorger tot consument. Bijvoorbeeld oplossingen om bedrijven en consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken, om pakketten zonder uitstoot te bezorgen, duurzame verpakkingen te creëren of de levensduur van producten te verlengen.

Het Econnections-programma omvat twee onderdelen. Ten eerste de Growth Accelerator, waarbij de deelnemende bedrijven professionele ondersteuning krijgen op diverse thema’s om zo hun bedrijf te laten groeien. Ten tweede worden hun ideeën omgezet in concrete pilotprojecten en klaargestoomd voor lange termijn samenwerkingen met één van de programmapartners.

Inschrijving voor startups en scaleups geopend

De eerste ronde van Econnections start 25 maart. Startups en scaleups kunnen zich voor het programma inschrijven tot en met 14 februari 2022 via de website van Econnections.