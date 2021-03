Postcode Lotteries Green Challenge 2021 van start!

Groene startups uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden, de landen waar een Postcode Loterij is, kunnen weer kans maken op een finaleplaats in de Postcode Lotteries Green Challenge. Deze internationale duurzaamheidscompetitie is uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijkse wedstrijden ter wereld. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de vijf beste inzendingen, waarvan 500.000 euro voor de winnaar, plus coaching. Met deze internationale wedstrijd helpt de Nationale Postcode Loterij startups hun innovaties voor een duurzamere wereld op de markt te brengen. Aanmelden kan tot 15 april 2021 via www.greenchallenge.info.

Dit jaar organiseert de Postcode Loterij de wedstrijd voor de 15e keer, vanuit haar missie bij te dragen aan een groene wereld.

Dorine Manson, managing director bij de Postcode Loterij: “We hopen dat we dit jaar weer overspoeld worden met concrete plannen van ondernemers om de duurzaamheidsuitdagingen waar de wereld mee te maken heeft, aan te pakken. In dit jubileumjaar zijn we specifiek op zoek naar duurzame innovaties of oplossingen waar de consument in het dagelijks leven direct profijt van heeft. We willen startups vinden met goed inzetbare groene alternatieven voor alledaagse gebruiksvoorwerpen.”

Over de competitie

Groene ondernemers kunnen hun businessplan tussen 1 maart en 15 april insturen. Uit deze inzendingen maakt de organisatie een eerste selectie. De geselecteerde startups worden half mei geïnformeerd dat zij hun plan kunnen uitwerken en dus blijven meedingen naar een finaleplaats. Eind juni maakt de organisatie de 25 genomineerden bekend. Begin september wordt duidelijk welke vijf inzendingen doorgaan naar de finale. Tijdens de finale eind 2021 pitchen de startups voor een internationale jury. Deze jury bepaalt dan wie de hoofdprijs van 500.000 euro wint en welke startup als runner-up 200.000 euro mee naar huis neemt. De drie overige finalisten winnen ieder 100.000 euro. Naast de geldprijs krijgen alle finalisten ruim een half jaar coaching van experts om hun zakelijke kansen te optimaliseren.

Afgelopen editie won de groene onderneming SoluBlue uit Groot-Brittannië die een alternatief ontwikkelden voor levensmiddelenverpakkingen van plastic en bioplastic, waardoor het product langer houdbaar is en voedselverspilling wordt teruggedrongen. Ayca Dundar, CEO en medeoprichter van SoluBlue: “Het is een eer deze competitie te winnen. De bijdrage geeft niet alleen onze groeiplannen een enorme extra boost, het zorgt ook voor meer vertrouwen bij andere financiers dat onze technologie de toekomst is. We hebben bewezen dat onze verpakkingen werken, dus nu is het tijd om de voedingsindustrie en consumenten te laten zien dat SoluBlue kan helpen de planeet schoner en groener te maken!”