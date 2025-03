Op 10 maart 2000 werd Portaal Duurzaam Financieel gelanceerd (www.duurzaam-beleggen.nl) als web portaal op het gebied van duurzaam/groen/ethisch beleggen, sparen en lenen. Bedoeld voor zowel de bewuste particulier als professioneel geïnteresseerde. Nu 25 jaar later voorziet de portal nog steeds in de informatiebehoefte op dit gebied. Het portaal is als enige website in Nederland volledig aan dit thema toegewijd. De laatste jaren zijn onderwerpen als crowdfunding, duurzaam financieren en impact investeren sterk opgekomen op de portal.

Lees hier de LinkedIn post

Historie

Eind 1999 werd De Goed Geld Gids gepubliceerd. Deze eerste publicatie over duurzaam beleggen beschreef alle beschikbare duurzame financiële producten. Beleggingsfondsen, spaarvormen, verzekeringen en zelfs hypotheken en leningen werden gedetailleerd behandeld met zowel de duurzame als de financiële aspecten. In aparte hoofdstukken kwam de ontwikkeling van duurzaam beleggen en sparen uitgebreid aan bod.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen e.d. volgende elkaar toen snel op. Daarmee was de productencatalogus in De Goed Geld Gids al snel niet meer actueel. Met het opkomende gebruik van internet als informatiebron kwam Folkert van der Molen van Van der Molen E.I.S. op het idee van het realiseren van een specifiek op dit thema gericht web portaal.

De website werd gerealiseerd met medewerking van Uitgeverij Noordhoek (de uitgever van De Goed Geld Gids) en Stichting Milieuwijzer (nu Haicu Webdesign). Ook de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft destijds input geleverd.

In 2016 werd de portal opgesplitst in twee doelgroepen: de particulier/consument en de professional. De portal biedt actueel onder meer nieuws, blogs & interviews, een evenementenagenda en een productencatalogus.

Toekomst

In al die jaren is thema duurzaam beleggen veelal positief in het nieuws geweest. Ook is er wel k negatieve berichtgeving geweest, bijvoorbeeld dat het ten koste zou gaan van het financieel rendement.

Duurzaam beleggen kan het best omschreven worden als beleggen waarbij naast financiële kenmerken ook duurzaamheidsaspecten worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen. Een steeds meer voorkomende term is ESG, dat staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governance (bestuur). Op dit moment zijn er in de ESG-markt veel negatieve ontwikkelingen door de politiek in de VS onder leiding van Trump. Daarentegen maakte Pensioenfonds APB (een van de grootste ter wereld) recent bekend alleen te beleggen volgens een op maat gemaakte index . Dit is een mandje van aandelen die voldoen aan haar minimale criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen voor de lange termijn. Ook is impact investing sterk in opkomst. Hierbij wordt gestuurd op de maatschappelijk positieve impact van een investering.

“Het negeren van ESG-factoren bij beleggen en financieren is het maken van een onvolledige analyse. Alsof je er voor kiest om wèl te kijken naar de balans, maar de winst- en verliesrekening achterwege te laten” zegt Judith Sanders, Beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson in een recente blog op de portal.

“‘Geld stuurt de wereld’ en daarom zal ook de jubilerende portal in de toekomst onverminderd blijven bijdragen in het promoten van duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaamheid in de financiële wereld.” – Folkert van der Molen, oprichter/eigenaar van Portaal Duurzaam Financieel.

Quotes

“Als na 25 jaar een nieuw initiatief nog steeds bestaat dan is dat vanwege een vooruitziende blik. Want 25 jaar later blijkt het nog steeds in een behoefte te voorzien. Voor het portaal ‘Duurzaam Financieel’ is die behoefte verder gegroeid. Want in die 25 jaar is de financiële sector zich steeds bewuster geworden van haar invloed op de samenleving en de invloed van de samenleving op de sector. Dat is terug te vinden op het portaal, gestart door Folkert van der Molen en waar hij is nog steeds de grote kracht achter is. Een felicitatie is hier op zijn plaats aan de initiatiefnemer.” – Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidstrategie en Beleid bij ASN Bank

“Echt een begrip in en voor duurzaam Nederland. Vooroplopend, vernieuwend, toegankelijk en altijd super actueel. En dat al 25 jaar, That’s the spirit, keep on going!.” – Hubrien & Wouter van Stan&Wende

“Portaal Duurzaam Financieel helpt duurzaamheidsprofessionals goed op hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid en financiën. Dit was 25 jaar geleden al belangrijk en is nu relevanter dan ooit.” – Carola van Lamoen, Hoofd duurzaam beleggen bij Robeco

“Portaal Duurzaam Financieel is samen met het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen de vaste bron van duurzaamheidsinformatie gedurende vele jaren. Dat geeft vertrouwen en verdient een felicitatie. Laat dit nog heel lang zo blijven!” – Angélique Laskewitz, Executive Director VBDO

“De afgelopen jaren heeft het platform een belangrijke rol gespeeld door kennis te delen en bewuste investeringen te stimuleren. Hiermee draagt het bij aan een toekomst waarin duurzaamheid niet alleen een morele keuze is, maar ook onderdeel van een solide financiële strategie.” – Judith Sanders, Beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson

Partners

Partners van de portal zijn momenteel voor de particuliere sectie: ASN Bank, BNP Paribas AM, Carbon Equity, Cardano, DoubleDividend, DuurzaamInvesteren.nl, Invesdor, Lendahand, Meewind, ohv, Stan&Wende, VBDO en WIRE Group.

Voor de professionele sectie van de portal zijn de huidige partners: BNP Paribas AM, Cardano, Stichting Doen, DuurzaamInvesteren.nl, Invesdor, KPMG, ohv, Phenix Capital, Projective Group, PwC, StartGreen Capital, VBDO en VP Capital.

Over Van der Molen E.I.S.

Folkert van der Molen is als duurzame ondernemer actief met zijn bedrijf Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing en runt een viertal duurzame web portals: het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl), Portaal Duurzaam Financieel (www.duurzaam-beleggen.nl) en de Nationale en Internationale websites voor duurzaamheidsverslaggeving.

Tevens is Folkert founder en organisator van de eerste 20 edities (2000-2021) van het Nationaal Sustainability Congres dat in de jaren 2000-2021 jaarlijks het grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is Folkert partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. In 2023 was hij co-organisator van een uitverkocht congres Purpose Day XL (550 deelnemers).

Hij is mede-initiatiefnemer en co-organisator van de Nederlandse CSRD Awards en het jaarlijkse congres CSRD DAY.

Van der Molen E.I.S. vierde in 2024 haar 25-jarig jubileum.

Foto: oprichter/eigenaar Folkert van der Molen