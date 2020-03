Portaal Duurzaam Financieel viert 20 jarig bestaan!

Vandaag bestaat ‘Portaal Duurzaam Financieel’ maar liefst 20 jaar! Van der Molen Environmental Internet Services lanceerde namelijk op 10 maart 2000 de website www.duurzaam-beleggen.nl. Deze website was daarmee het eerste Nederlandse online platform voor duurzaamheid en financiën en is dat nog steeds, voor zowel de particulier/consument als de professional. Het platform mag zich verheugen in een sterk groeiend aantal bezoekers in een eveneens fors ontwikkelende markt. Op 23 maart organiseert eigenaar Folkert van der Molen, samen met duurzaam vermogensbeheerder Stan & Wende, een interessante avond over ‘impactvol beleggen’ voor de particulier in Pakhuis De Zwijger.

Particulieren

In het jaar 2000 was het door Nederlandse particulieren geplaatst vermogen in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen ruim 4 miljard euro. Inmiddels is dat gegroeid tot vele tientallen miljarden en is duurzaam (ESG) beleggen en sparen een duidelijk groeiende trend. Voor de financiering van het energiezuinig maken van woningen zijn speciale hypotheken op de markt gekomen evenals subsidieregelingen. Bij crowdfunding overheersen de duurzame projecten, gericht op bijvoorbeeld duurzame energie en duurzame startups. Mede door de lage spaarrente is microfinanciering ook sterk groeiend.

Bedrijfsleven en financiële instellingen

De markt voor groene financiering is de laatste jaren enorm gegroeid en producten als green bonds en ”sustainability linked loans’ hebben hun intrede gedaan bij bedrijven. Om bedrijven verder te verduurzamen zijn diverse subsidie- en investeringsregelingen opgezet door de overheid. Ook is er veel nieuws rond banken en institutionele beleggers die met duurzaamheid aan de slag zijn in eigen beleid en met hun investeringen met bijvoorbeeld impact investing.

Toekomst

De website heeft in al die jaren van bestaan een zeer compleet nieuwsarchief opgebouwd met meer dan 4.000 nieuwsberichten. Van der Molen Environmental Internet Services zal ervoor zorg dragen dat de website ook in de toekomst het online loket zal blijven voor achtergrondinformatie, actualiteiten en productenaanbod.