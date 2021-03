PolyREC opgericht om te rapporteren over voortgang circulaire kunststoffen in Europa

Petcore Europe, PlasticsEurope, Plastics Recyclers Europe en VinylPlus hebben hun krachten gebundeld om de organisatie PolyREC te vormen. PolyREC zal toezicht houden op, verifiëren en rapporteren over hun recycling- en opnamegegevens over kunststoffen in Europa. Dit wordt bereikt door een gemeenschappelijk gegevensverzamelingssysteem te gebruiken: RecoTraceTM. PolyREC zorgt voor traceerbaarheid, transparantie en vertrouwen in gerecyclede materialen in de hele waardeketen van kunststoffen.

PolyREC zal de 20 jaar ervaring en expertise van VinylPlus gebruiken om de industriestandaard te worden voor het verzamelen van geloofwaardige en betrouwbare recyclinggegevens via zijn gegevensverzamelingsysteem Recovinyl.

Brigitte Dero, Managing Director van VinylPlus, zegt: ‘Circulariteit van kunststoffen is een belangrijke kans om de duurzaamheid van kunststofproducten te verbeteren. De Europese PVC-industrie heeft via VinylPlus het belang ingezien van monitoring en voortgangsrapportage. We zijn dan ook verheugd om deze jarenlange ervaring te delen en samen te werken met alle sectoren van de kunststofindustrie om de traceerbaarheid en transparantie van gerecyclede kunststoffen in de hele waardeketen van kunststoffen te verbeteren.’

PolyREC komt op een moment dat het monitoren van de circulariteit van polymeren voorop staat, vooral in de context van de Circular Plastics Alliance (CPA). Dit systeem zal in staat zijn om te voldoen aan de CPA-doelstellingen, wettelijke traceerbaarheidsvereisten en toezeggingen voor kunststofrecycling in de hele industrie. De voorzitter van PRE, Ton Emans, lichtte toe dat ‘het opzetten van mechanismen die de vooruitgang in het stimuleren van kunststof-circulariteit op een transparante manier aantonen, een must is als we de EU-doelstellingen willen halen.’

Emans vervolgde dat ‘de aankondiging van vandaag door de waardeketen van kunststoffen die recyclers, grondstofproducenten en verwerkers omvat, een belangrijke stap is in de richting van een geloofwaardige en systemische benadering om de productie, inzameling en recycling van plastic echt te verbeteren. Deze wederzijdse benadering van gegevensverzameling is onmisbaar om de vooruitgang van de industrie te meten met dezelfde maatstaf .’

Petcore Europe’s Managing Director Christian Crépet kondigde aan dat – aangezien Petcore Europe al sinds de jaren negentig een pionier is op het gebied van monitoring van PET-recycling in Europa – haar deelname aan een gezamenlijk monitoringprogramma voor gerecyclede kunststoffen voor de EU zowel actueel als logisch is. ​

‘We zijn erg verheugd om onze krachten te bundelen met belangrijke partners in de kunststofwaardeketen bij het opzetten van dit unieke cross-polymeer monitoringsysteem, terwijl we profiteren van het al lang bestaande en bewezen Recovinyl-systeem. Voortbouwend op onze solide ervaring in het leveren van sleutelfiguren van de Europese kunststofindustrie, zien we dit als een belangrijke mijlpaal in onze reis naar circulaire kunststoffen’, Voegt Virginia Janssens, Managing Director van PlasticsEurope toe.

Geïnteresseerde organisaties zijn welkom om zich bij dit initiatief aan te sluiten.