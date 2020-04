Politieke en Koninklijke aandacht voor coronahelpers.nl van DeedMob

Tijdens de coronacrisis ontstaan veel initiatieven. Hierbij wordt veel de nadruk gelegd op het medische aspect maar het sociale aspect moet hierbij niet worden vergeten. coronahelpers.nl van Deedmob gaat juist hierop in. Het platform heeft sinds de lancering van de start van de crisis al ruim 700,000 bezoekers gehad en ruim 6000 matches hebben er plaatsgevonden. Dit is zowel politiek als koninklijk niet onopgemerkt gegaan.



Op woensdag 15 april bezocht staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer het kantoor van Deedmob om te spreken over de actualiteiten en waar het bedrijf tegenaan loopt. De staatssecretaris had vooral oog voor de uitdagingen waar startups als Deedmob tegen aan lopen.

Op donderdag 16 april hadden de oprichters van Deedmob een video overleg met premier Mark Rutte over de coronahelpers.nl. De premier was vooral geïnteresseerd in alle ontwikkelingen en ook de internationale ambities van het bedrijf. Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus die middag ging de premier in op het gesprek met en het werk van Deedmob. De premier blijft graag alle ontwikkelingen op de voet volgen. Ook liet het team corona-helpers.co.uk zien aan de premier. De snel groeiende Britse variant van het Deedmob product is o.a. actief in the County of Somerset, waar zijn Britse ambtsgenoot Boris Johnson een huis heeft.

Oranje belletje

En vandaag werd oprichter Boudewijn Wijnands gebeld door Hare Majesteit Koningin Máxima. Zij sprak haar steun uit voor Coronahelpers. Het Koninklijk Paar belt meerdere initiatieven in Nederland die in tijden van de coronacrisis mensen helpen. Alle steun hierbij is welkom.

Achtergrond Deedmob



Deedmob.com is een social tech startup die in 2017 is opgericht en die meer dan 1.500 organisaties in Europa helpt met de inzet en de organisatie van vrijwilligers. Zo heeft Deedmob in 2019 6.000 nieuwe bloeddonoren geworven voor de Sanquin, de nationale Nederlandse bloedbank. Andere organisaties waaraan Deedmob vrijwilligers levert zijn onder andere UNICEF, Rode Kruis, Nationale Voedselbanken, Wereld Natuur Fonds, fiKks en onder andere corporate partners zoals Red Bull, TomTom, H&M, en lokale overheden zoals de Gemeente Utrecht en County of Somerset.

Co-founders Boudewijn Wijnands (CEO, 28) & David Furlong (CTO, 26)



Beiden studeerden aan de Universiteit van Oxford en werden op 17 maart 2020 in de Europese lijst ‘Forbes 30 under 30′ genoemd in de categorie sociale ondernemers naast Greta Thunberg. Deedmob’s technologie is werd bovendien als hoogste geprezen in een Bill & Melinda Gates Foundation-rapport over ‘Volunteering technology’.

(Copyright foto 1: Koninklijk Huis, copyright foto 2: Ministerie van Algemene Zaken, copyright foto 3: Ministerie van Economische Zaken)