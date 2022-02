Polestar gaat met wereldwijd opererende leveranciers in de auto-industrie, waaronder SSAB, Hydro, ZF, ZKW en Autoliv, samenwerken aan Polestar 0, het project met als doel een werkelijk klimaatneutrale auto te ontwikkelen via een sectorbrede aanpak.

De intentieverklaringen die het Zweedse, elektrische performance automerk recentelijk heeft getekend met deze wereldwijde leveranciers van onder meer metalen, veiligheidssystemen, aandrijfsystemen en elektronica, richten zich op het verder verkleinen van de CO 2 -voetafdruk in alle aandachtsgebieden van de levenscyclusanalyses (LCA’s) die Polestar uitvoert voor haar modellen. Deze LCA’s zijn belangrijk gebleken bij het bepalen van de processen en componenten die opnieuw moeten worden uitgevonden om de CO 2 -uitstoot te verminderen en uiteindelijk te elimineren.

De Zweedse staal- en metaalproducent SSAB is van plan om met Polestar samen te werken aan het ontwikkelen van fossielvrij staal, dat mogelijk niet alleen conventioneel staal in een auto kan vervangen, maar ook andere materialen met een aanzienlijke voetafdruk.

Het Noorse Hydro (groot in aluminium en duurzame energie) wil met de experts van Polestar samenwerken op het gebied van koolstofvrij aluminium, en automotive-leverancier ZF wil samen met Polestar onderzoeken hoe hun innovaties op het gebied van elektrische aandrijflijnen en algemene systemen kunnen bijdragen aan het elimineren van de CO 2 -uitstoot en het besparen van hulpbronnen.

Polestar gaat samen met Autoliv, bekend van haar veiligheidssystemen voor auto’s, onderzoeken hoe systemen zoals airbags en veiligheidsgordels emissievrij kunnen worden geproduceerd. ZKW, fabrikant van verlichtingssystemen, wil zich samen met Polestar richten op de ontwikkeling van klimaatneutrale elektrische controlesystemen en bedrading.

“Ons Polestar 0-project is geen solo-missie en we zijn dan ook erg verheugd dat al meerdere grote partners, stuk voor stuk leiders binnen hun sector, zich hebben aangesloten. Niet alleen innovatie maar vooral ook samenwerking is van groot belang om de klimaatcrisis aan te pakken”, zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

Polestar roept ook andere leveranciers, universiteiten, ondernemers, investeerders en overheden op om deel te nemen aan het unieke project. Polestar gaat daarnaast contact opnemen met onderzoekers van over de hele wereld via SDSN, ’s werelds grootste academische netwerk, ter ondersteuning van de doelstellingen van onder meer het Klimaatakkoord van Parijs.

Hans Pehrson, hoofd van het Polestar 0-project en voormalig Head of R&D bij Polestar: “Wij geloven in exponentiële ontwikkeling van technologieën om tot de beste klimaatoplossingen te komen. Voor dit project werken we aan oplossingen die zich nog in de innovatiefase bevinden. Nog spannender is dat de oplossingen die we ontwikkelen niet alleen de auto-industrie ten goede zullen komen, maar ook kunnen bijdragen aan het CO 2 -neutraal maken van industrieën en de samenleving in het algemeen. Waar je ook bent op deze aarde, overal kom je staal, aluminium en elektronica tegen. Stel je voor dat we deze materialen klimaatneutraal kunnen produceren! Samen kunnen we het schijnbaar onmogelijke, mogelijk maken.”

Polestar gaat zich samen met de nieuwe partners richten op het Polestar 0-project, dat is gestart in 2021. Het doel: tegen 2030 een werkelijk klimaatneutrale auto creëren, door emissies uit de toeleveringsketen te elimineren en de manier waarop auto’s worden gemaakt te veranderen, in plaats van simpelweg bomen te planten om de CO 2 -uitstoot te compenseren.* Polestar neemt dit initiatief om één duidelijke reden: de transportsector is een van de snelst groeiende sectoren die broeikasgassen uitstoten, en zal naar verwachting in de toekomst verantwoordelijk zijn voor meer dan 30 procent van de totale emissies.**

Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot uiterlijk 23 maart 2022 aanmelden bij Polestar. Hieronder is meer informatie te vinden over hoe organisaties zich kunnen aanmelden.

*Milieudeskundigen waarschuwen dat compensatie door het planten van bomen op de lange termijn niet houdbaar is. De CO 2 -opslagcapaciteit van bossen en bodems op langere termijn staat ter discussie, aangezien bossen kunnen worden gekapt, verwoest door brand of aangepast door klimaatverandering. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over dit onderwerp:

– https://www.nature.com/articles/d41586-021-00662-3#ref-CR6

– https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf

**Het United Nation’s Environment Programmme stelt dat de transportsector de snelst groeiende sector is die broeikasgassen veroorzaakt, en die naar verwachting in de toekomst verantwoordelijk zal zijn voor meer dan 30 procent van de totale emissies.