PLUS supermarkt draagt meeste Fairtrade premie af

Met bijna 1,5 miljoen dollar aan Fairtrade premie draagt de supermarktorganisatie PLUS onder andere bij aan landbouwtrainingen, de bouw van scholen, betere huisvesting en milieubeschermingsprojecten.

Fairtrade, waarbij het belang van een fatsoenlijk inkomen voor boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden centraal staat, staat bij PLUS hoog in het vaandel. De supermarktorganisatie wil met het maken van duurzame keuzes een voorbeeld zijn voor andere supermarkten. Zo heeft PLUS van alle Nederlandse supermarkten de meeste Fairtrade gecertificeerde huismerkproducten. Zelfs zo veel, dat de premie op deze producten over 2018 uitkomt op 1.451.778 US dollar – een groei van 11 procent ten opzichte van 2017 en de hoogste Fairtrade premie van alle supermarkten in Nederland. Deze Fairtrade premie wordt onder andere gebruikt voor aanschaf van landbouwmaterialen, medische voorzieningen en verbetering van scholen en huisvesting. Consumenten betalen hiervoor geen hogere prijs; de premie wordt betaald door PLUS.

De impact van Fairtrade

Fairtrade is een initiatief gericht op het verbeteren van de leef- en arbeidsomstandigheden van boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden. Bij Fairtrade aangesloten boerenorganisaties krijgen voor hun producten ten minste een minimumprijs. Deze minimumprijs treedt in werking als de wereldmarktprijs zo laag is dat de kosten van duurzame productie niet gedekt worden. Op die manier biedt Fairtrade boeren een financieel vangnet. De Fairtrade premie komt hier nog bovenop. Naast landbouwmaterialen, medische voorzieningen en scholen en huisvesting, wordt deze premie ook gebruikt voor onder meer milieubeschermingsprojecten, training van boeren en voeding en schoon drinkwater. De jaarlijkse Impactbarometer, samengesteld door PLUS en Stichting Max Havelaar, maakt inzichtelijk waar de Fairtrade premie allemaal aan bijdraagt.

Bananen en cacao

Als Meest Verantwoorde Supermarkt maakt PLUS het haar klanten gemakkelijk om de duurzame keuze te maken. Zo was de supermarktorganisatie in 2010 de eerste in Nederland die uitsluitend Fairtrade gecertificeerde bananen ging verkopen. Sinds 2018 hebben consumenten ook de keuze uit bananen die dubbel gecertificeerd zijn: Fairtrade en biologisch. De doelstelling om in 2018 de cacao in de helft van alle PLUS huismerkproducten waar cacao in verwerkt is Fairtrade gecertificeerd te hebben, is gehaald. Het doel is nu om in 2020 alle cacao in de huismerkproducten Fairtrade te certificeren. Verder zijn momenteel alle koffie en thee van het huismerk Fairtrade gecertificeerd en voert een groeiend aantal PLUS supermarkten Fairtrade rozen. Sinaasappelsap, rijst, huiswijn en limoenen – het is slechts een greep uit de zo’n driehonderd Fairtrade gecertificeerde huismerkproducten die inmiddels al bij de supermarktorganisatie in de schappen liggen.

Max Havelaar

Bij het vergroten van haar Fairtrade gecertificeerde assortiment werkt de supermarkt samen met Stichting Max Havelaar. Peter d’Angremond, directeur van Max Havelaar: “Er is nog veel werk te verrichten om de situatie van boeren en arbeiders te verbeteren. PLUS geeft het goede voorbeeld door voor haar huismerk, waar mogelijk, voor Fairtrade certificering te kiezen. Ook is het mooi om te zien hoe deze supermarktorganisatie haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de herkomst van belangrijke producten als koffie, bananen en cacao. Het is bewonderingswaardig dat zij de hoogste Fairtrade premie van alle Nederlandse supermarkten afdraagt, zeker gezien haar relatief kleine marktaandeel. Met de inspanningen van de PLUS organisatie, de betrokken ondernemers en de consumenten die de Fairtrade producten kopen, wordt een wezenlijke bijdrage geleverd.”