PowerGo en PLUS zijn een samenwerking aangegaan voor het realiseren van snellaadpalen bij supermarkten van PLUS. Hierdoor kunnen bestuurders van elektrische auto’s door het hele land snel en gemakkelijk laden met zonne-energie van Nederlandse bodem.

PowerGo plaatst snellaadpalen van 50 tot 320 kilowatt (kW). Hierdoor is de auto in de meeste gevallen weer volledig opgeladen na het supermarktbezoek. Bij iedere supermarkt zorgt PowerGo voor een laadoplossing op maat. PowerGo houdt hierbij rekening met factoren als het parkeergedrag van de klant, ruimte en omgeving.

Duurzaam snelladen met dynamische laadtarieven

Vanwege de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in Nederland plaatst PowerGo in gebieden met netcongestie laadpalen met een geïntegreerd batterijsysteem. Deze snellader slaat energie tijdelijk op, zodat deze op een later moment gebruikt kan worden voor de laadsessie. Zo wordt het elektriciteitsnetwerk op piekmomenten ontlast en kan het op overige momenten aan de laadbehoefte voldoen. Verder plaatst PowerGo snellaadpalen voorzien van touchscreen schermen, waarop de klant gemakkelijk toegang heeft tot informatie over laden en betalen. Daarbij bieden deze laadpalen extra communicatie- en advertentiemogelijkheden voor PLUS.

Via dynamische laadtarieven krijgt de klant toegang tot eerlijke en transparante laadprijzen, gebaseerd op de elektriciteitsprijs per uur. Ook hierdoor wordt het elektriciteitsnet geholpen doordat klanten gestimuleerd worden om te laden wanneer veel en schonere energie beschikbaar is. Opladen is op die momenten goedkoper. De PowerGo Charge app geeft gebruikers toegang tot deze tarieven.

Eerste laadlocaties

PowerGo plaatst de eerste snelladers bij circa 20 supermarkten van PLUS, verspreid over heel Nederland. Vanuit de samenwerking worden meer locaties onderzocht en kunnen ook PLUS ondernemers aansluiten. PLUS in Klazienaveen heeft de primeur: hier plaatst PowerGo een snellader van 320 kW met een batterijsysteem. Klanten kunnen naar verwachting voor de zomer hun auto opladen.

Ivo van Dam, Chief Technology Officer van PowerGo: “We kijken er naar uit om samen met PLUS deze belangrijke bijdrage te leveren aan de uitbreiding van een duurzaam snellaadnetwerk. Bij PowerGo laden EV’s op met 100% zonne-energie van Nederlandse bodem. We stellen de klant centraal, waardoor we elektrisch rijden aantrekkelijker, gemakkelijker en duurzamer maken voor iedereen.”

Björn Bertrand, Directeur Vastgoed & Ontwikkeling van PLUS: “Als supermarkt weerspiegelen onze duurzaamheidsambities zich niet alleen in de producten die we verkopen, we richten ons ook op onze eigen bedrijfsvoering. Zo liggen de daken van nieuwe PLUS distributiecentra in Oss en Deventer vol met zonnepanelen en richten we onze winkels steeds energie-efficiënter in. Als supermarkt staan we midden in de maatschappij en het plaatsen van laadpalen bij winkels is een volgende mooie stap. Door samen met PowerGo onze parkeerterreinen te voorzien van snelladers, kunnen klanten bij PLUS tijdens het boodschappen doen eenvoudig de auto opladen. Op deze manier biedt PLUS een extra service en zijn we samen met klanten op weg naar een duurzamere toekomst.’’