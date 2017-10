Plastic Soup Foundation ontwikkelt met Aldi nieuw educatieprogramma

De Plastic Soup Foundation komt in 2018 met een volledig vernieuwd educatieprogramma voor het basisonderwijs. Het programma, dat mogelijk wordt gemaakt door discounter Aldi, bestaat uit een Plastic Soup Box met spannend en avontuurlijk lesmateriaal over de Plastic Soup, een speciale uitgave van Kidsweek en een online platform met digitale lessen, video’s en games. Scholen kunnen dit lesmateriaal gratis aanvragen.

Met het nieuwe lesprogramma kan de Plastic Soup Foundation tienduizenden kinderen informeren over de Plastic Soup. Het is de bedoeling dat het programma vanaf april 2018 beschikbaar is. Maria Westerbos, directeur van Plastic Soup Foundation: “Aldi heeft het verkleinen van haar plastic footprint hoog in het vaandel staan en dat waarderen wij zeer. We zijn dan ook erg blij met deze samenwerking.”

Plastic tassen in de ban bij Aldi

Discounter Aldi maakte deze zomer al bekend in 2018 te stoppen met de verkoop van plastic en papieren boodschappentassen voor eenmalig gebruik en wil bij de kassa alleen nog maar duurzame tassen aanbieden. Omdat het enige tijd duurt voordat de plastic tassen volledig zijn uitgefaseerd, wordt de prijs van de huidige tassen per 1 oktober met 10 cent verhoogd naar 25 cent. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de Plastic Soup Foundation ten behoeve van educatiedoeleinden. Het aanbieden van het nieuwe lesprogramma van de Plastic Soup Foundation en het afschaffen van de eenmalige plastic draagtasjes sluiten perfect aan bij de ambitie van het concern om het milieu en het klimaat te beschermen. “We willen dat toekomstige generaties kunnen leven in een schone en gezonde omgeving. Met dit educatieprogramma brengen we jonge kinderen spelenderwijs bij hoe belangrijk het is om onze zeeën en oceanen te beschermen”, aldus Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility Aldi Nederland.

Over Plastic Soup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil de plasticvervuiling van de oceaan stoppen. Dit doet zij onder andere door middel van scherpe publiekscampagnes, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en door zich samen met het grote publiek actief te mengen in wet- en regelgeving. Verder is educatie een belangrijke pijler, simpelweg omdat kinderen recht op een schone en gezonde toekomst hebben. De organisatie geeft al langer gastlessen op basis- en middelbare scholen, maar met de nieuwe digitale leeromgeving kan een veel grotere groep leerlingen worden bereikt.

Over Aldi en duurzaamheid

Aldi heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage van Aldi die in de zomer is gepubliceerd. Naast de verduurzaming van het assortiment zijn de optimalisatie van energieverbruik, logistieke processen, verpakkingen en afvalmanagement belangrijke aandachtspunten. De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied vertalen zich onder meer in de bouw van nieuwe winkels, voorzien van het hoogst haalbare energielabel A++++.