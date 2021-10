Plastic Health Summit presenteert eerste wetenschappelijke bewijs voor de aanwezigheid van micro- en nanoplastics in de bloedbaan

Nederland loopt wereldwijd voorop in het onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van de minuscuul kleine plasticdeeltjes en -vezels waaraan we dagelijks worden blootgesteld. De Plastic Health Summit op 21 oktober a.s. in Amsterdam is dé plek waar al dat Nederlandse en internationale onderzoek samenkomt. Sinds de eerste editie in 2019 is er nu nieuw bewijs voor de gevolgen voor onze gezondheid van plastic en de daaraan toegevoegde additieven.

Reeds aangetoond is de aanwezigheid van plastic in de menselijke longen en ontlasting. In de ontlasting van baby’s zit zelfs veel meer plastic dan in die van volwassenen. Nieuw is dat we op deze summit voor het eerst de vraag kunnen beantwoorden of plasticdeeltjes ook hun weg naar de bloedbaan weten te vinden en vervolgens mogelijk ook naar de organen, en dus ook naar de placenta van het ongeboren kind.

Dr. Heather Leslie van de VU in Amsterdam zal de eerste resultaten presenteren van haar onderzoeksgroep, die research heeft gedaan naar het vermogen van micro- en nanoplastics om de bloedbaan van zoogdieren te bereiken. Leslie noemt de gedane vondst van plasticdeeltjes in het bloed van koeien en varkens ‘uniek’.

Aansluitend zal onderzoekster Hanna Dusza van de Universiteit Utrecht ingaan op haar onderzoek naar plasticdeeltjes in de placenta. Dusza: ‘Zowel nanoplastics als microplastics worden opgenomen door placentacellen. Wij vermoeden dat ze belangrijke placentafuncties kunnen verstoren.’

Op de summit wordt ook baanbrekend onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen voor de vruchtbaarheid van generatie op generatie van hormoonverstorende stoffen in plastic; en naar de gevolgen voor onze voedselveiligheid van de opname van plasticdeeltjes vanuit de bodem door gewassen.

In de wetenschap dat we een leven lang plastic binnenkrijgen, vraagt professor Susan Shaw zich af in hoeverre we de gezondheid van toekomstige generaties kunnen beschermen.

Ecocide & activisme

Het thema van deze editie van de Plastic Health Summit is One Health. Naast wetenschappers bieden we ook een podium aan sprekers uit andere disciplines. De gezondheid van de mens en die van het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kijken we verder dan de biologische en toxicologische gevolgen van plastic voor de menselijke gezondheid. Ook beleid, wetgeving, activisme en rechtspraak rond dit thema worden op de summit belicht.

We zijn zeer vereerd met de deelname van Jojo Mehta, medeoprichter van Stop Ecocide International. Deze organisatie pleit voor vervolging door het Internationaal Strafhof in Den Haag van de verantwoordelijken voor milieudelicten.

Hetzelfde geldt voor de komst van Hugo Schally, van het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie; de Texaanse actievoerster Diane Wilson; de Groenlandse shamaan Angaangaq Angakkorsuaq; en vele anderen.

Jonge helden

Als iemand ons de ogen heeft geopend en ons heeft laten zien dat we moeten ophouden met praten en in actie moeten komen, dan is het Greta Thunberg wel. Ook in de strijd tegen plasticvervuiling roeren zich opvallend veel leeftijdgenoten van haar. Wij hebben een aantal van deze inspirerende jongeren uitgenodigd, onder andere uit Indonesië, Malawi en de Bahama’s.