Plasmalab zet met EZK-subsidie stap naar duurzame chemie

EZK investeert ruim 230.000 euro in het Brightsite Plasmalab op de Brightlands Chemelot Campus. Donderdag 7 oktober 2021 bracht minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Stef Blok een bezoek aan Brightsite om de steun van EZK voor dit bijzondere initiatief te beklinken. Met deze EZK-investering zal een plasmabron worden aangeschaft voor het onderzoek in het Brightsite Plasmalab. De afvaardiging van EZK werd op de Brightlands Chemelot Campus ontvangen door onder meer Arnold Stokking, Managing Director van Brightsite en Stephan Satijn, gedeputeerde van de Provincie Limburg (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs).

“We zijn erg trots dat ons regionale initiatief naar plasmatechnologie met deze subsidie nationale erkenning en ondersteuning krijgt. We hebben op Chemelot een geweldige uitgangspositie om met behulp van deze doorbraaktechnologie bij te dragen aan de reductie van CO2. Deze subsidie onderstreept de mogelijkheden die elektrificatie biedt en erkent onze specifieke plasmaroute als een kansrijke richting voor vergroening van de chemie”, aldus Stokking.

Brightsite Plasmalab: belangrijke stap richting duurzame chemie

In 2050 moet de chemie in Nederland klimaatneutraal zijn. De inzet van groene elektriciteit speelt hierbij een sleutelrol. Brightsite kiest ervoor zich te focussen op plasmatechnologie, een efficiënt elektrisch proces voor het splitsen en synthetiseren van moleculen. Belangrijke doorbraken in duurzaamheid worden verwacht voor zowel de kunststoffabricage als het genereren van schone waterstof.

Minister Stef Blok (EZK): “De Nederlandse chemiesector is een grote werkgever die wereldwijd toonaangevend is. Plasmakraken is een van de technologieën die ervoor kan zorgen dat we die positie behouden. Hiermee kan in de toekomst gerecycled plastic worden omgezet in waterstof en etheen, twee onmisbare grondstoffen in de chemie en de energietransitie. En dat zonder CO2-uitstoot. Daarom steunt het kabinet Brightsite om van plasmakraken een succes te maken.”

Beschikbaar voor de hele innovatieketen

Een nieuwe generatie studenten en onderzoekers van de Maastricht University (UM) gaat aan de slag in het Brightsite Plasmalab, waar met geavanceerde apparatuur demonstrators worden ontworpen en gebouwd. Het Brightsite Plasmalab wordt op donderdag 18 november 2021 officieel geopend (lees het bericht). Het plasmalab wordt de plek waar Brightsite partners UM, TNO en Sitech Services in samenwerking met bedrijven grensverleggend onderzoek doen, bestaande plasmatechnologie optimaliseren en nieuwe plasmaprocessen ontwikkelen, die toepasbaar en schaalbaar zullen zijn voor de chemische industrie. De hele innovatieve keten kan gebruik maken van het Brightsite Plasmalab, van fundamenteel tot toegepast onderzoek en van studenten tot bedrijven. De verwachting is tevens dat het plasmalab nieuwe partijen naar de campus zal trekken.

Plasmatechnologie, hoe werkt het?

Plasma wordt ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas. Wanneer een gas in een voldoende sterk elektrisch veld wordt gebracht ontstaat een toestand waarin gasdeeltjes ioniseren. Dit geïoniseerde gas bestaat uit gasmoleculen en reactieve deeltjes zoals ionen, elektronen en radicalen. Deze combinatie van reactieve deeltjes maakt (nieuwe) chemische reacties mogelijk. In het hart van deze elektrische vlam, het hart van de plasmawolk, is de temperatuur heel hoog. Onder deze omstandigheden kunnen zeer snel moleculen gesplitst en gevormd worden. En omdat een plasma opgewekt wordt met elektrische energie is het proces erg duurzaam wanneer er groene elektriciteit wordt gebruikt.

Over Brightsite

Het kenniscentrum Brightsite is een publiek-private samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus. Een samenwerking met een open karakter, waarbij gebruik wordt maakt van een expertisenetwerk om de transformatie in de chemische industrie te realiseren. De klimaatdoelen stellen de chemische industrie enorm voor uitdagingen, maar bieden ook kansen. Goed transitiemanagement leidt tot economische groei en trekt talent en business aan. Omdat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie veel meer omvat dan alleen de technische aspecten, omvat het werk ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid, werkgelegenheid en opleiding.

Foto: Prof. Dr. Gerard van Rooij (UM) toont minister Blok (EZK) een voorbeeld van inzet plasmatechnologie