De Rotterdamse chemische industrie kan in 2050 tot wel 50 procent minder fossiele grondstoffen nodig hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een grootschalige, duurzame syngasketen. Daarmee ligt er een concreet perspectief op een toekomstbestendige en circulaire haven.

De haven van Rotterdam vormt al decennia het kloppend hart van de Noordwest-Europese grondstoffenstromen. Hier worden de basismaterialen verwerkt die we dagelijks gebruiken: van verpakkingen en bouwmaterialen tot medicijnen. Maar die sterke positie heeft ook een keerzijde. De chemische industrie leunt zwaar op aardolie en aardgas, en dat maakt haar kwetsbaar. De recente wereldwijde schaarste en prijsstijgingen laten dat elke dag zien.

De omslag naar een duurzame en circulaire basischemie is daarom geen vrijblijvende ambitie meer, maar een noodzaak. Tegelijkertijd biedt die transitie een strategische kans voor Zuid-Holland. In opdracht van de provincie is onderzocht hoe een alternatieve grondstof – syngas – hierbij kan helpen. Het resultaat: een duidelijke route richting een toekomstbestendige chemiesector.

Van afval naar nieuwe grondstof

De chemische industrie gebruikt nu vooral aardolie en aardgas als basis voor haar producten. Met de techniek van vergassing kunnen afvalstromen en biomassa worden omgezet in syngas: een veelzijdig gas dat kan dienen als nieuwe duurzame bouwsteen voor de chemie.

Het onderzoek laat zien dat syngas niet alleen duurzaam is, maar ook op grote schaal kan worden geproduceerd. Zelfs zo grootschalig, dat het in 2050 tot de helft van de fossiele grondstoffen in de Rotterdamse chemie kan vervangen. Daarmee wordt de industrie minder afhankelijk van olie en gas, en krijgt circulair grondstoffengebruik echt vorm.

Groot durven denken

Volgens Arne Weverling, gedeputeerde haven en industrie, vraagt duurzaam syngas om ambitie en samenwerking. ‘Als we succesvol willen zijn met duurzaam syngas, dan moeten we het grootschalig aanpakken. Dat komt naar voren uit dit onderzoek’, zegt hij. ‘Ik nodig partijen uit om samen de volgende stap te zetten en het idee van een syngasketen in Zuid-Holland verder uit te werken, met als doel een meer autonoom en duurzaam Nederland en Europa.’

Die oproep sluit aan bij de bredere opgave waar de sector voor staat. De chemische industrie blijft onmisbaar: nu en in de toekomst. Voor vrijwel alles wat we dagelijks gebruiken. De ambitie is dat deze producten in 2050 grotendeels worden gemaakt van circulaire grondstoffen.

Sleutel voor de haven van de toekomst

In het rapport van de Tekenkamer van de Industrie is onderzocht welke rol duurzaam syngas kan spelen in de haven van de toekomst. De conclusie is helder: zonder tijdig na te denken over nieuwe, duurzame grondstoffen verliest de Rotterdamse industrie haar kracht en concurrentiepositie. We zullen moeten ombouwen naar een circulair industrieel cluster. Een grootschalige duurzame syngasketen, met bijbehorende infrastructuur, kan hierin de sleutelrol spelen.