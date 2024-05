Kennisinstituten en Milieu Centraal zijn al om: steeds meer plantaardige isolatieproducten scoren beste keus en krijgen onomwonden aanbeveling voor gebruik. Ook gemeenten, wooncorporaties en particulieren zien biobased producten steeds meer als dé optimale isolatie-oplossing. Dat merkt ook de markt: biobased verkoopt niet meer alleen in kleine pilots, maar in grote volumes aan bouw- en renovatieprojecten. Nu ook het Rijk biobased isoleren extra subsidieert, is de weg naar de nieuwe standaard ingeslagen. Kiesbiobased.nl maakt de producten, leveranciers en biobased isolatiespecialisten ook eenvoudig toegankelijk en vindbaar voor iedereen!

Plantaardig isoleren: meerdere voordelen, isoleer in één keer goed

Twee op de drie Nederlandse woningen – 2,5 miljoen! – zijn slecht of zeer slecht geïsoleerd tegen de kou. Vervelend, ongezond en duur voor bewoners. Isoleren is goed voor het klimaat, er is minder energie nodig om te verwarmen. Minder bekend is dat voor de productie van regulier materiaal veel CO2 nodig is en voor biobased weinig, zo helpt biobased het klimaat extra. Ook is hitte-isolatie steeds belangrijker. Tijd om in één keer goed te isoleren: voor het klimaat, de gezondheid van de bewoner (geen schimmelwoning) en de portemonnee.

Veel bewoners en isolatiebedrijven weten nog niet dat isoleren met natuurlijke materialen vaak beter beschermt tegen hitte in huis. Donkere daken trekken warmte aan en kunnen al in de lente tot 70-80 graden Celsius opwarmen. Isolatieproducten van bijvoorbeeld hennep, stro en houtvezel vertragen binnendringing van deze hitte met wel 8 tot 10 uur. Genoeg tijd tot de avond valt voor afkoeling zonder dat er airco nodig is. Plantaardig isoleren is een positieve keuze.

Stimulans rijk: biobased bonus

Het Rijk heeft sinds januari 2024 een bonussubsidie op biobased isolatiemateriaal. Isolatie kent al een bestaande subsidie van € 4 tot € 19 per m2, daarboven krijgt biobased een extra bonus van €1,50 tot € 6,00 per m2, Als huizenbezitters toch al wilden isoleren, is dit het biobased moment.

Vindbaar & bereikbaar: Altijd een biobased isolatiebedrijf in de buurt

Hoog tijd dat biobased isoleren voor iedereen te vinden en bereiken is. Op verzoek van Milieu Centraal is de website kiesbiobased.nl nu geactualiseerd en uitgebreid met een database van biobased leveranciers en isolatiebedrijven. Nadat Milieu Centraal de beoordelingen van isolatiemateriaal recent aanpaste op de eigensite: biobased valt nu vaak in de categorie “beste” of “goed” maakt Milieu Centraal met de verwijzing naar kiesbiobased.nl het consumenten makkelijker om snel toegang te krijgen tot het aanbod van biobased materialen en uitvoerders bij hen in de buurt. De 116 bedrijven hebben samen 500

locaties, altijd in de buurt.

Biobased krijgt vertrouwen van kennisinstituten en stimulans van de overheid, de verkoop groeit. Plantaardig isoleren breekt door, op naar de nieuwe standaard!