Op 8 en 9 april brengt de Plant FWD Conference voor de derde keer 1000 foodprofessionals, start-ups, investeerders, beleidsmakers en beslissers samen om de eiwittransitie te versnellen. Dit jaar gaat Plant FWD fast forward. Het programma brengt meer primeurs dan ooit tevoren met pitches van tien innovatieve start-ups, voorproefjes van zes innovatieve en baanbrekende producten, een exclusieve preview van de Eat Lancet Dietary Guidelines 2.0 en de eerste resultaten van de Eiweet Monitor. De laatste tickets voor Plant FWD Conference zijn nu te koop via PlantFWD.com.

Marcel van der Heijden, co-founder Plant FWD: ‘In het huidige klimaat waarin onze landelijke overheid het grote vraagstuk rondom de eiwittransitie laat liggen, is het wellicht belangrijker dan ooit dat ondernemers en bedrijven in het gat springen om de eiwittransitie te versnellen en concreter te maken. Uiteindelijk blijven de uitdagingen op het gebied van klimaat en gezondheid enorm groot en moeten we de komende jaren keihard actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst als samenleving niet voor nog grotere uitdagingen komen te staan.’

Een programma vol plant primeurs

De afgelopen drie jaar gaf Plant FWD een podium aan toonaangevende experts en innovators op het gebied van de eiwittransitie. Marketing, innovatie, gezondheid, psychologie en culinair; vanaf elk vakgebied werd gekeken hoe deze transitie versneld kon worden. Zo stonden o.a. Rutger Bregman (School of Moral Ambition), Romain Jolivet (La Vie) en acteur Jacob Derwig al op het podium. Dit jaar delen o.a. circulair economist Harald Friedl, fotograaf Jimmy Nelson, chefs Nicolas Acquaa en Glory Kabe, oud-minister Klaas Dijkhoff, Marjan Minnesma (Urgenda), Jacqueline van den Ende (CEO Carbon Equity) en voormalig Tweede Kamerlid én energietransitie expert Diederik Samsom hun kennis. Plant FWD vult het programma daarnaast met een reeks onweerstaanbare scoops en internationale primeurs.

Krijg een preview van de EAT-Lancet dietary guidelines. Deze wetenschappelijk onderbouwde Schijf van Vijf houdt als enige rekening met de grenzen van de planeet, de gezondheid van mensen én culturele context. De sessie ‘Eat Lancet’s 2.0’ geeft een voorproefje van hoe ons eetpatroon er dan uit zou zien.

Primeur! Duik als allereerste in het onderzoek van The School of Moral Ambition. Rutger Bregman deed met een team van experts een jaar lang onderzoek naar oplossingen voor de eiwittranssite. Op Plant FWD delen ze voor het eerst hun resultaten.

Proef zes, nog niet gelanceerde innovaties op The Market. Van de Seabites van Schouten tot de nieuwste Goudse kaassnack van Wild Westland. Allemaal lekker plant-forward.

How not to fail in retail?

78% van de mensen doet wel eens fysiek boodschappen in de supermarkt. En daarmee speelt retail een sleutelrol in de eiwittransitie. Het thema Retail stond dan ook hoog op het boodschappenlijstje voor de derde editie van Plant FWD. De sessie ‘How Not To Fail in Retail’ deelt de resultaten van de allereerste Eiweet Monitor. Dit onderzoek, waaraan alle grote retailers van Nederland deelnamen, geeft als eerste inzicht in de plantaardige verkoopcijfers van supermarkten. Op dezelfde ochtend verdiepen 40 retailers zich in verschillende methodieken om plantaardige verkopen te meten. Dit besloten ochtendprogramma is een initiatief van WWF, ProVeg International en Green Protein Alliance. Het doel: zo ver mogelijk over de Nederlandse grens te motiveren en de verschuiving van minder dierlijke eiwitten naar meer plantaardig in kaart te brengen via vergelijkbare methodiek.

De tanden in de toekomst

Hoe smaakt de toekomst? Ook dit jaar ging Plant FWD op zoek naar dat antwoord. Het jaarlijkse start-up traject van Plant FWD verbindt opkomende merken aan investeerders om zo de eiwittransitie te versnellen. Dit jaar sloegen Invest in Holland, Plant FWD en Impact Hub de handen ineen om dit Nederlandse initiatief internationaal te laten groeien. Meer dan 60 aanmeldingen kwamen binnen vanuit Bangladesh tot België. Slechts 10 zijn geselecteerd voor een pitch op het podium van Plant FWD, waarmee plant-forward ondernemers de investering voor hun innovatie hopen binnen te halen.

1.000 m2 Food innovatie

Genoeg geluld: food innovatie moet vooral geproefd worden. Plant FWD vult The Market daarom met ruim 1000m² aan nieuwe merken, vooruitstrevende producten en lekkere ontwikkelingen. Nieuw op The Market is de ‘Food Scoop Kitchen’, een podium waar drie keer per dag food innovaties worden gelanceerd. Bezoekers krijgen hier als eerste de kans om producten te proeven en te testen voordat ze in de supermarkt liggen. Van innovatieve circulaire burgers tot de nieuwste plantaardige snacks.

Ook met Plant FWD fast forward gaan? De laatste tickets voor Plant FWD zijn te bestellen via PlantFWD.com. Bekijk het hele programma van sprekers en primeurs via PlantFWD.com/Program