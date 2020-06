PlanetCare houdt met wasmachinefilter plasticvervuiling tegen bij de bron

Wie aan plasticvervuiling van het milieu denkt, ziet de beelden van grote hoeveelheden plastic op het strand en in de zee. Een groot deel van de plasticvervuiling is echter zo klein dat ze niet zichtbaar zijn. Kleine plasticvezels, ook wel microplastics, komen tijdens het wassen van synthetische kleding in het spoelwater van de wasmachine terecht, vervolgens in het riool en uiteindelijk in de zee. Hiervoor heeft de Sloveense startup PlanetCare nu een oplossing; een wasmachinefilter die voorkomt dat deze plastic microvezels in het spoelwater terecht komen. Met deze wasmachinefilter – die vanaf vandaag beschikbaar is voor consumenten in Nederland – wordt een grote milieuprobleem bij de bron oplost.

Microplastics zijn stukjes plastic kleiner dan 5 millimeter groot die voor milieu- en gezondheidsproblemen zorgen. Ze worden gebruikt in bijvoorbeeld kunstmest, schoonmaakmiddelen, cosmetica en kledingstof. Wereldwijd komt jaarlijks 1,5 miljoen ton microplastics in de wereldzeeën terecht. Dat is het equivalent van een tote bag vol microplastics per week per persoon op aarde. Momenteel is maar liefst 35% van al deze microplastics in de oceanen afkomstig van kleding in wasmachines. Tegenwoordig wordt namelijk meer dan 60% van het textiel gemaakt van synthetische materialen bestaande uit plasticvezels.

Voorkomen beter dan genezen

De wasmachinefilter van PlanetCare voorkomt dat (plastic) microvezels in het watersysteem terechtkomen. PlanetCare microvezelfilters zijn onafhankelijk getest en het is bewezen dat ze 90% van de microvezels tegenhouden, waardoor ze de beste oplossing op de markt zijn. Het PlanetCare microvezelfilter is gebaseerd op fysieke filtratie en in het gehele proces worden er geen chemicaliën gebruikt. Al het water dat uit een wasmachine komt, wordt gefilterd en er wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen dieptefilter dat een breed scala aan vezelgroottes (over het algemeen tussen 50 micron en 5 millimeter) vangt. De externe retrofit-huishoudfilter kan binnen 10 minuten op elke huishoudwasmachine worden geïnstalleerd

Maria Westerbos, oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation: “Deze filter is de eerste en enige consumentenoplossing op de markt die – tot nu toe – het “Ocean Clean Wash”-label van ons heeft gekregen. Het is een product dat echt helpt. Geschat wordt dat microvezelfiltergebruikers binnen vijf jaar tijd samen meer dan 500 ton aan microvezel uitstoot zullen tegenhouden, wat neerkomt op 16 Olympische zwembaden gevuld met microplastics.”

Mojca Zupan, oprichter van PlanetCare: “Vervuiling door microplastics kan en moet worden voorkomen. Ik heb heel bewust mijn carrière als bedrijfsjurist opgegeven en PlanetCare opgericht om hier wat aan te doen. Ik ben trots dat we een effectieve en betaalbare oplossing bieden voor microvezelvervuiling die veel verder gaat dan het reinigen van het geweten. Gelukkig bekommeren meer mensen zich om dit probleem en dat maakt me optimistisch over de toekomst.” Ze vervolgt: “Mijn team en ik zien een wereld waarin elke wasmachine een filter heeft die verdere microplasticvezel vervuiling tegengaat. Jaren geleden is er ook wat aan de uitlaatgasvervuiling van auto’s gedaan, dus waarom nu niet bij wasmachines?”