Schiphol heeft onlangs een wereldprimeur gerealiseerd: als eerste grote internationale luchthaven worden voertuigen op waterstof ingezet in de dagelijkse grondoperaties. Deze pilot maakt deel uit van het Europese TULIPS-programma, dat gericht is op het verduurzamen van luchthavens.

Wat wordt er getest?

Een speciaal ontwikkelde pushback truck voor het verplaatsen van vliegtuigen

Een prototype Toyota pick-up op waterstof, ingezet voor vogelbeheer op het vliegveld

Stroomvoorziening op waterstof voor stilstaande vliegtuigen – een duurzamer alternatief voor de traditionele diesel-GPU’s die normaal zorgen voor verlichting en klimaatregeling bij het in- en uitstappen van passagiers

De pilot loopt inmiddels enige tijd en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Er wordt verder gekeken naar verbeteringen op het gebied van actieradius, tankgemak en integratie in de bestaande infrastructuur. Deze innovaties zijn belangrijke bouwstenen richting de ambitie van Schiphol om in 2030 volledig emissievrije grondoperaties te realiseren.

VolkerWessels Infra Schiphol – een samenwerking tussen KWS Infra en Vialis – leverde een waardevolle bijdrage aan deze primeur: de realisatie van de infrastructuur van het waterstofstation.

Het innovatieteam ziet daarnaast kansen voor een bredere toepassing van waterstof, bijvoorbeeld op projectlocaties zonder vaste stroomvoorziening. De pilot laat zien dat waterstof niet alleen toekomstmuziek is, maar vandaag al verschil maakt.