Picnic gaat retourzendingen van alle webwinkels ophalen en voorkomt dieseluitstoot busjes

Online supermarkt Picnic neemt vanaf deze week kosteloos de retourzendingen van alle webwinkels mee voor zijn klanten. Na een succesvolle pilot met pakketjes van Wehkamp in Amersfoort, start Picnic in samenwerking met bezorgbedrijf Sandd deze uitgebreidere service in Utrecht, waarna andere steden snel volgen.

De elektrische bezorgwagentjes van Picnic nemen de pakketjes mee als zij de boodschappen bezorgen bij klanten en leveren deze af bij de lokale distributiepunten, de zogenaamde Picnic hubs. Sandd haalt de pakketjes daar dagelijks op en zorgt dat ze teruggebracht worden naar de verschillende webwinkels.

Logische stap

“Met het terugbrengen van pakketjes geven we gehoor aan een grote wens van onze klanten”, aldus mede-oprichter van Picnic Michiel Muller. “Het bespaart onze klanten een ritje naar het postkantoor of het scheelt een dieselbus die door de wijk rijdt. Wij komen toch al aan de deur en als we de boodschappen hebben bezorgd is er genoeg ruimte in het wagentje om pakketjes mee terug te nemen.” Picnic komt bij de meeste klanten één of twee keer per week aan de deur. “Dat maakt het voor klanten extra makkelijk deze dienst te gebruiken. Zo zorgen we samen voor meer gemak en duurzaamheid.”

Het maakt niet uit van welke webwinkel de pakketjes afkomstig zijn: klanten van bijvoorbeeld Coolblue, fonQ, Esprit, Zalando, bol.com en Wehkamp kunnen hun retourzendingen meegeven aan de runners van Picnic. Muller: “Maar ook bestellingen die via Marktplaats gedaan zijn. Het gaat om veel pakketjes die nu met een dieselbus worden opgehaald en straks gewoon met ons elektrische wagentje mee kunnen. Dit speelt ook in op de wens van gemeenten om dieselbusjes uit de wijken te weren.”

CEO Rob Brakenhoff van Sandd is blij met de samenwerking. “Op deze slimme manier bundelen we onze krachten én zijn we duurzaam bezig: Picnic haalt de pakketjes met elektrische bezorgwagentjes op bij hun klanten en wij zorgen ervoor dat deze netjes bezorgd worden bij de winkel waar ze vandaan komen.”

Landelijke uitrol

De online supermarkt is inmiddels actief op 59 locaties en zet de landelijke uitrol voort. Deze zomer werd Brabant aan het bezorggebied toegevoegd met onder andere Picnic hubs in Tilburg, Breda en Eindhoven. Onlangs werd aangekondigd dat de websuper in Amsterdam-West gaat bezorgen en even daarvoor werd bekendgemaakt dat ook de Limburgers binnenkort hun boodschappen via de Picnic-app kunnen gaan bestellen.

De compacte elektrische wagentjes waarmee de websuper de boodschappen bezorgt zijn milieuvriendelijk, stil en staan niet in de weg. Bovendien betekent het bezorgmodel ook nog eens een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot van auto’s, die consumenten normaal gebruiken om een paar keer per week op en neer naar de supermarkt te rijden.