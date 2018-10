Philips MRI-scanner bestaat voor 91% uit hergebruikt materiaal

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) introduceert een nieuw keurmerk waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of een product duurzaam is, de zogenaamde ‘Circular Product Footprint’. De Philips Achieva 1.5 SE, een MRI-scanner, behaalde een score van 91%. Dat wil zeggen dat 91% van het apparaat bestaat uit ‘refurbished’, of hergebruikte, materialen.

Duurzaamheid als integraal onderdeel van de strategie

“Voor ons is dit een pilot. Deze nieuwe berekeningsmethode helpt om ons beleid verder te ontwikkelen. Maar uiteindelijk bepaalt de klant of deze informatie voor hen iets toevoegt”, vertelt Eelco Smit, Director Sustainability bij Philips. “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie. Wij weten dus precies hoeveel gram koper, staal en kunststof in onze mri-scanners zit, waar dit vandaan komt en hoeveel hiervan gerecycled is of niet.”

“Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie.”, Eelco Smit, Director Sustainability bij Philips

De circulaire economie bij Philips

Bij ‘Refurbished Systems’ van Philips Health Systems in Best wordt gebruikte medische apparatuur van Philips weer volledig gereviseerd en geüpgraded. Systemen die aankomen in Best ondergaan een uitvoerige inspectie. Kasten met computers en software worden volledig ontmanteld, waarna ze een upgrade krijgen naar de huidige standaarden. Ook de buitenkant wordt volledig onderhanden genomen. De gereviseerde systemen krijgen een nieuw uiterlijk dat past in het huidige productportfolio van Philips. “Als de refurbished systemen de fabriek verlaten zijn ze beter dan ooit tevoren”, aldus Maarten Hovers, Directeur ‘Refurbished Systems’ van Philips Health Systems.

“Als de refurbished systemen de fabriek verlaten zijn ze beter dan ooit tevoren.” Maarten Hovers, Directeur ‘Refurbished Systems’ van Philips Health Systems

“Is een systeem toe aan vervanging, dan zorgen we ervoor dat het oude systeem plaatst maakt voor een nieuw systeem. Het oude systeem wordt gedemonteerd en door Philips meegenomen naar ‘Refurbished Systems’ waar het vervolgens wordt gereviseerd voor hergebruik. Deze manier van werken zorgt dat er al in een vroeg stadium rekening dient te worden gehouden met het circulaire businessmodel”, licht Maarten toe. “De ontwerpers van nieuwe systemen houden er vanaf het begin rekening mee dat zoveel mogelijk onderdelen hergebruikt moeten worden. Op deze manier zorgen revisie en hergebruik voor een langere levensduur en gesloten kringlopen. Dit is niet alleen goedkoper, het is milieuvriendelijker, bespaart materiaal en grondstoffen en draagt zo bij aan een duurzame economie. Een nieuwe stap naar een circulaire economie in de gezondheidszorg.”

Lees het artikel in Trouw hierover

NDI presenteert zich op 18de Nationaal Sustainability Congres

Op 8 november zal het NDI zich presenteren in een deelsessie op het 18de Nationaal Sustainability Congres, het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres. De casus van Philips zal hierbij centraal staan.

Voor meer informatie, kijk hier.