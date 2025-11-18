Terwijl Black Friday doorgaans draait om het kopen van nieuwe producten, kiest Philips bewust voor een andere koers. Van 20 tot en met 30 november biedt Philips.nl in de Black Friday-aanbiedingen uitsluitend refurbished producten uit de Personal Health-categorie aan, met kortingen tot 50% – zolang de voorraad strekt1. Met deze tweede editie van Refurb Friday onderstreept Philips haar ambitie om verspilling tegen te gaan én consumenten te inspireren tot bewuste, circulaire keuzes.

Een nieuw thuis voor retourproducten

Tot één op de vijf producten die tijdens de Black Friday-periode worden gekocht, wordt elk jaar geretourneerd2. Wat consumenten vaak niet weten is dat veel van deze retouren – zelfs ongebruikt – eindigen als afval, een verspilling van materialen en grondstoffen. Philips pakt dat probleem aan met de Refurbished Editions: producten die grondig worden getest, geïnspecteerd en schoongemaakt, zodat ze dezelfde gegarandeerde Philips kwaliteit en garantie bieden als nieuw.

“Het is tijd om de standaard te herdefiniëren,” aldus Erik Schimmer, Philips Commercial Leader Personal Health, Philips Benelux. “Refurbished is niet minder dan nieuw, maar in veel opzichten zelfs beter: minder impact op het milieu, grondstoffenbesparing én dezelfde Philips-kwaliteit en garantie. In 2024 gaf Philips meer dan 30.000 persoonlijke verzorgingsproducten een nieuw thuis en werd 10,5 ton aan materialen teruggewonnen uit geretourneerde apparaten. Met de ‘Beter dan nieuw’-campagne dagen we mensen uit om anders te denken over kopen en retourneren.”

Van retour naar refurbished met gegarandeerde kwaliteit

Steeds meer consumenten vinden duurzame consumptie belangrijk. Wat als een product net zo goed is als nieuw, maar met minder impact op het milieu? Dat is precies wat de Philips Refurbished Editions bieden. Het merendeel van de Philips Refurbished Editions bestaat uit producten die online zijn verkocht en binnen 30 dagen zijn geretourneerd – van scheerapparaten tot haarverzorging en baby monitors.

Nadat is gecontroleerd of het product geschikt is voor refurbishment, worden alle hygiëne-onderdelen en elektrische veiligheidscomponenten vervangen. Elk product wordt vervolgens getest om te garanderen dat het voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen van Philips, voordat het opnieuw wordt verpakt in originele of gerecyclede verpakkingen. Zo profiteert de consument van gegarandeerde Philips-kwaliteit, met dezelfde garantie als bij een nieuw product. Door geretourneerde apparaten een nieuw thuis te geven, verlaagt Philips hun milieu-impact en voorkomt onnodige productie, afval en CO₂-uitstoot. Daarom zijn de Refurbished Editions van Philips ‘Beter dan Nieuw’, beter voor het milieu én voor de portemonnee. Bekijk hier hoe het refurbishmentproces werkt.

Van Black Friday naar Refurb Friday: bewust kopen, eenvoudig gemaakt

Met de campagne ‘Beter dan Nieuw’ wil Philips consumenten informeren over hoe het aankopen van refurbished producten kan bijdragen aan minder afval. Op Refurb Friday staan op Philips.nl de refurbished producten centraal. De hashtag #RefurbYourChoice laat consumenten nadenken over het eigen koopgedrag en wat een product werkelijk waardevol maakt. Deze Black Friday gaat het voor Philips niet om meer kopen, maar om bewust beter kopen.

Deze duurzame keuze is eenvoudig: tijdens de Refurb Friday periode van 20 tot en met 30 november zijn op Philips.nl uitsluitend refurbished producten verkrijgbaar – zolang de voorraad strekt. Zodra de refurbished voorraad uitverkocht is, zijn nieuwe producten weer beschikbaar. Ontdek het volledige refurbished aanbod hier.

1 Nieuwe producten blijven gewoon verkrijgbaar op Philips.nl, maar maken geen deel uit van deze Black Friday-deals.

2 Wereldwijde Salesforce-gegevens (2024)