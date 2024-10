Als onze planeet niet gezond is, kunnen wij dat dan wel zijn? Het antwoord is natuurlijk nee. Daarom staat het verband tussen de gezondheid van de mens en de planeet centraal in de missie van Philips voor duurzame gezondheidszorg. Het is ook de achterliggende reden waarom Philips dit jaar het ASE Planetary Congress 2024 – Generation Space sponsorde. Tijdens een speciale bijeenkomst presenteerde Philips de eerste resultaten van de samenwerkingen met ziekenhuizen om de CO2-uitstoot in de zorg te verminderen. Clara Sattler de Sousa e Brito (Head of Europe Region, Philips) en Robert Metzke (Global Head of Sustainability bij Philips) spraken met verschillende ziekenhuizen over hun vorderingen, ervaringen en tips voor andere zorginstellingen op het gebied van duurzaamheid.

De samenwerkingen hebben onder meer de volgende resultaten opgeleverd:

Jackson Health System (VS): Een verwachte vermindering van 47% in CO2 -uitstoot door het vervangen van oude patiëntmonitoren. Dit komt neer op een vermindering van 508 ton CO2 -uitstoot gedurende de levenscyclus van de apparatuur en een vermindering van 177 ton CO2 -uitstoot door de besparing van batterijen en papier.

Een verwachte vermindering van 47% in CO2 -uitstoot door het vervangen van oude patiëntmonitoren. Dit komt neer op een vermindering van 508 ton CO2 -uitstoot gedurende de levenscyclus van de apparatuur en een vermindering van 177 ton CO2 -uitstoot door de besparing van batterijen en papier. Champalimaud Foundation (Portugal): Een vermindering 24% van de CO2-uitstoot per onderzoek op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde in het eerste jaar van het onderzoek, met als doel om de CO2-uitstoot van de afdelingen diagnostische en interventionele beeldvorming in 2028 te halveren.

Een vermindering 24% van de CO2-uitstoot per onderzoek op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde in het eerste jaar van het onderzoek, met als doel om de CO2-uitstoot van de afdelingen diagnostische en interventionele beeldvorming in 2028 te halveren. Universitair Ziekenhuis Rennes (Frankrijk): Kansen geïdentificeerd om de jaarlijkse uitstoot van de katherisatieruimte te verminderen door energiebesparing en upgrades met duurzamere apparatuur

Kansen geïdentificeerd om de jaarlijkse uitstoot van de katherisatieruimte te verminderen door energiebesparing en upgrades met duurzamere apparatuur County Durham and Darlington NHS Foundation Trust (VK): Een duurzaamheidsplan ontwikkeld voor de intensive care van het ziekenhuis, met de nadruk op afvalvermindering en energie-efficiëntie.

“Goede gezondheidszorg moet duurzaam zijn, waarbij de planeet wordt gerespecteerd. Philips zet zich in om samen met zorgverleners oplossingen te creëren die echte, impactvolle verandering teweegbrengen en de zorg te verduurzamen. Door samen te werken met gelijkgestemde partners over de hele wereld en onze expertise op het gebied van duurzame gezondheidszorg met hen te delen, helpen we hen om stappen te zetten naar een groenere toekomst, terwijl we tegelijkertijd de patiëntenzorg verbeteren”, zegt Robert Metzke, Global Head of Sustainability bij Philips.

In de afgelopen twee jaar is Philips meerdere projecten met ziekenhuizen gestart. Deze projecten zijn gebaseerd een uitgebreide 360-graden holistische levenscyclusanalyse van de duurzaamheid van een ziekenhuisorganisatie. Philips werkt samen met de volgende organisaties en deelt de eerste resultaten [1]:

Jackson Health System (Miami, Florida, VS)

Philips voerde een retrospectieve levenscyclusbeoordeling uit van patiëntbewaking in 3 ziekenhuizen van Jackson Health System, waaruit bleek dat ze door over te stappen van hun vorige leverancier naar het Philips-bewakingsplatform, in een periode van 10 jaar, de CO2-uitstoot van patiëntbewaking met 47% kunnen verminderen.

Gegevens uit de levenscyclusanalyse gaven aan dat de Philips IntelliVue- en EarlyVue- monitoren de CO2-uitstoot van patiëntbewaking van het zorgsysteem met 508 ton CO2e kunnen verminderen in alle facetten van de levenscyclus. Batterij- en papierbesparingen verminderden de CO2-uitstoot met nog eens 177,1 ton. Het ziekenhuis bespaart naar schatting 420.000 wegwerp-AA-batterijen en 6,5 miljoen vellen papier, wat de organisties $1,2 miljoen kan besparen over een levensduur van 10 jaar.

Champalimaud (Lissabon, Portugal)

In maart 2023 begonnen Philips en Champalimaud Foundation een strategisch partnerschap aan om de CO2-uitstoot van Champalimauds diagnostische en interventionele beeldvormingsafdelingen in 2028 te halveren. Potentiële reducties gerelateerd aan de vervanging en het gebruik van apparatuur gedurende de periode van 5 jaar werden berekend en op basis hiervan is een vervangingsplan van apparatuur voor de afdeling opgesteld. Op basis van een uitgebreide levenscyclusanalyse was de basis-CO2-uitstoot van de bestaande beeldvormingsapparatuur 2.175 ton CO2. De samenwerking bereikte een reductie van 24% in CO2-uitstoot per onderzoek in het eerste jaar, voornamelijk door apparatuur te vervangen die volgens EcoDesign principes zijn ontwerpen en het omarmen van circulariteit. Lees hier meer over de samenwerking.

Universitair Ziekenhuis Rennes (Rennes, Frankrijk)

Dit project, dat deel uitmaakt van een vijfjarig partnerschap, had als doel om de milieu-impact van de katheterisatieruimte (cathlab) van het Universitair Ziekenhuis van Rennes te verminderen. Het ziekenhuis gebruikt het Philips Image Guided Therapy System (Azurion) in haar cathlab. De levenscyclusanalyse van de CO2-uitstoot en milieu-impact (waaronder het gebruik van stoffen) [2] van de Azurion en andere apparatuur die worden gebruikt tijdens interventionele procedures laat zien dat het mogelijk is om de jaarlijkse uitstoot te verminderen door middel van energiebesparing, circulaire upgrades en refurbishment. De beoordeling identificeerde ook de mogelijkheden om de zeldzame metalen in apparatuur en verbruiksartikelen te verminderen. Lees hier de volledige casestudy.

County Durham en Darlington NHS Foundation Trust (Darlington, VK)

Philips werkt samen met County Durham en Darlington NHS Foundation Trust (CDDFT) om mogelijkheden in kaart te brengen om de uitstoot van broeikasgassen en materiaalverspilling op de intensive care-afdeling (ICU) van het Darlington Memorial Hospital tegen te gaan. Belangrijke gebieden die door het team werden ontdekt voor het verbeteren van duurzame ICU-zorg, omvatten optimalisatie van patiëntontslag, afvalreductie in de toeleveringsketen, training van medewerkers om kennis te delen en een duurzaamheidscultuur te stimuleren, energiebesparing en materiaalverspilling van de ICU-apparatuur en renovatie van gebouwen om de uitstoot te verminderen. De resultaten vormden een blauwdruk om verdere verandering en verbetering binnen de ziekenhuisorganisatie te bewerkstelligen, in lijn met de doelstelling van de Britse NHS om in 2040 ’s werelds eerste CO2-neutrale nationale gezondheidsdienst te zijn. Lees hier de volledige casestudy.

Medisch Centrum van de Vanderbilt Universiteit (Nashville, VS)

In samenwerking met de experts op het gebied van duurzaamheid van het Vanderbilt University Medical Center werkte Philips aan een levenscyclusanalyse om CO2 uitstoot te meten en te beperken van een radiologieafdeling. De resultaten laten zien dat de uitstoot van de huidige radiologie-afdeling van Vanderbilt in de afgelopen 10 jaar 4.600 ton CO2 bedroegen. Deze uitstoot werd voornamelijk veroorzaakt door de emissies tijdens de levenscyclus door het gebruik van MRI (48%) en de CT (24%). Belangrijke aanbevelingen om de uitstoot van radiologieafdelingen te beperken zijn het versnellen van digitalisering, het omarmen van circulariteit en de overgang naar duurzame energiebronnen. Het is voor gezondheidstechnologiebedrijven van belang om nieuwe systemen te ontwerpen die energie besparen, het toepassen van circulaire ontwerpprincipes en het ontwikkelen van slimme beeldopslag.

Philips stimuleert duurzame en eerlijke gezondheidszorg

De gezondheidszorg is wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 4% van de CO2-uitstoot [3] en aanzienlijk materiaalgebruik. In Nederland is de zorgsector tegelijkertijd verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector bij aan de klimaatcrisis [4].

Als onderdeel van Philips’ ESG-doelstellingen, stimuleert Philips de transitie naar duurzame en eerlijke gezondheidszorg om betere zorg te leveren aan meer mensen. Philips is zelf sinds 2020 CO2-neutraal in de eigen operatie. Philips streeft ernaar om alle nieuwe productontwikkelingen van Philips aan de hand van EcoDesign-vereisten van het bedrijf te doen in 2025 en om 25% van zijn omzet te genereren uit circulaire producten en diensten in 2025. Daarnaast wil Philips de gezondheid en het welzijn van 2 miljard mensen per jaar verbeteren in 2025, waaronder 300 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen evenals 1 miljoen werknemers in de eigen toeleveringsketen.

Bronnen

[1] Resultaten uit casestudies zijn niet voorspellend voor de resultaten in andere gevallen.

– Jackson Health System: De LCA-resultaten worden verkregen met behulp van Philips Environmental Profit & Loss (EP&L), proxy-gegevens, literatuur en door de klant verkregen gegevens. De LCA wordt niet extern gevalideerd door derden.

– Champalimaud Foundation en Rennes CHU: De LCA-resultaten worden verkregen met behulp van Philips Environmental Profit & Loss (EP&L), proxy-gegevens, literatuur en door de klant verkregen gegevens, waaronder energiemetingen. De LCA’s worden extern gevalideerd door een derde partij.

[2] De LCA-resultaten zijn verkregen met behulp van Philips Environmental Profit & Loss (EP&L), proxy-gegevens, literatuur en door klanten verkregen gegevens, waaronder energiemetingen. De LCA is uitgevoerd volgens de PEF-methodologie en er is een externe beoordeling door een derde partij uitgevoerd op basis van ISO 14040/44.

[3] EDGAR—Emissiedatabase voor wereldwijde atmosferische onderzoeksemissiegegevens en kaarten 2018 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

[4] Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg – https://www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg-green-deal-30