Philips eerste Nederlandse bedrijf in top 15 reputatie ranglijst Global RepTrak

Philips is het eerste Nederlandse bedrijf dat in de top 15 staat van de Global RepTrak, de wereldwijde ranglijst van bedrijven met de beste reputatie. Het gezondheidstechnologiebedrijf staat op de dertiende plaats, net achter Netflix (12) en voor onder andere Google (15). Het enige andere Nederlandse bedrijf is Unilever op plaats 97. Eerder dit jaar is Philips tevens voor het 14e jaar op rij uitgeroepen tot het bedrijf met de meest toonaangevende reputatie in Nederland.

Signaal van vertrouwen

“Dit voelt wel als een heel speciale gelegenheid dit jaar. Niet alleen omdat we als eerste Nederlandse bedrijf ooit in de top 15 van de Global RepTrak staan”, aldus Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips. “De reden dat ik het meest trots ben, is omdat we het afgelopen jaar veel hebben kunnen bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. Ons doel om de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld te verbeteren is nog nooit zo relevant geweest.

Voor ons is de reputatiescore niet zomaar een cijfer. Het feit dat onze reputatie wederom is gestegen is een erkenning van de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij door middel van innovatie in de gezondheidszorg. Dit is een signaal van vertrouwen, dat betekent veel voor mij, maar zeker ook voor onze medewerkers in Nederland en over de hele wereld, die hun uiterste best hebben gedaan om onze ziekenhuis partners te helpen in deze pandemie.”

Vertrouwen niet vanzelfsprekend

“In een tijd waarin het winnen van vertrouwen niet vanzelfsprekend is, zien we dat de reputatiescore van veel grote bedrijven is gestegen. Dit geldt vooral voor bedrijven die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het bestrijden van de coronacrisis,” aldus Dr. Cees van Riel, mede-oprichter van The RepTrak Company.

Zo verhoogde Philips vanwege de coronacrisis in korte tijd de productie van het aantal beademingsapparaten en monitoringsapparatuur. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Erasmus Medisch Centrum lanceerde het bedrijf een online portaal om relevante informatie over COVID-19-patiënten tussen ziekenhuizen uit te wisselen. Binnen enkele weken was 95% van de Nederlandse ziekenhuizen hierop aangesloten.

Op het hoogtepunt van de crisis, toen veel landen de grenzen sloten, zette KLM en Philips een luchtbrug op tussen de VS, Europa en China om medische apparatuur en andere benodigdheden snel te vervoeren.

Bekijk hier de volledige Global RepTrak ranglijst.

2021 Global RepTrak® 100

De Global RepTrak 100 laat zien hoe mensen wereldwijd over bedrijven voelen, denken en handelen. The RepTrak Company meet de reputatie van een bedrijf aan de hand van Reputation Scores – scores van 0-100.

Reputatiescores laten een sterke positieve relatie zien met bedrijfsresultaten, zoals de bereidheid van mensen om van een bedrijf te kopen, aan te bevelen of te vertrouwen. De bedrijven met de hoogste reputatiescores staan in de top 100.

Methodologie

Om de 2021 Global RepTrak 100 te bepalen, analyseerde The RepTrak Company reputatiegegevens van meer dan tweeduizend bedrijven. Om in aanmerking te komen, moest een bedrijf aan de volgende criteria voldoen:

Een merk met een wereldwijde omzet van meer dan 2 miljard dollar

Een wereldwijde gemiddelde bekendheidsdrempel van meer dan 20 procent behalen in alle vijftien gemeten landen en een bekendheidsdrempel van meer dan 20 procent in acht of meer van de vijftien gemeten landen

Een kwalificerende reputatiescore boven de mediaanscore (d.w.z. 67,3 punten) behalen

De 2021 Global RepTrak 100 ranking is gebaseerd op 68.577 respondenten die wereldwijd in de 15 grootste economieën zijn verzameld via online enquêtes. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld van december 2020 tot en met januari 2021.