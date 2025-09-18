PHI Factory kondigt met trots de benoeming aan van Michael van der Meer tot Chief Impact Ontwikkeling. Met deze stap wordt het managementteam verder versterkt, waarin Michael samen met Laura en Yvette operationele sturing geeft aan het team. Samen met het directieteam (Geerke, Yvette & Laura) geeft hij richting aan de ontwikkeling en groei van PHI Factory.

Michael is al meer dan vijf jaar een drijvende kracht binnen PHI Factory. Met zijn passie en energie heeft hij zich ingezet om samen met klanten en collega’s circulaire impact te vergroten en bij te dragen aan het succes van de organisatie. In zijn nieuwe rol zal hij zich richten op:

Het verder doorontwikkelen van de diensten van PHI Factory;

Het lanceren van nieuwe producten en proposities;

Het verdiepen en versterken van klantrelaties om samen meer impact te realiseren.

Daarnaast blijft Michael een belangrijke rol spelen binnen PHI Coalities, samen met nieuwe collega Joyce Rikkers, om ketensamenwerking verder te stimuleren. Want alleen door organisaties en concullega’s te verbinden, werken we aan een regeneratief systeem – een systeem waarin het leven centraal staat.

“Met Michael in deze nieuwe rol zetten we een belangrijke stap in de verdere groei van PHI Factory. Zijn visie, ervaring en energie zijn van grote waarde om samen met onze partners en klanten nog meer impact te realiseren,” aldus Operationeel Directeur Laura Huijgen.