Organisaties hebben nu voor het eerst de mogelijkheid om de circulariteit van hun facilitaire diensten concreet en onderbouwd in kaart te brengen. Tijdens de WorkPlace Xperience 2025 lanceerde PHI Factory de Facility Circularity Index (FCI): een nieuw meetinstrument dat direct inzicht biedt in de circulaire prestaties binnen de facilitaire sector.

De FCI maakt zichtbaar in hoeverre ingekochte producten en diensten bijdragen aan circulaire of lineaire processen. De methodiek is gebaseerd op de Circular Transition Indicators (CTI) van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een breed gedragen en internationaal erkend raamwerk. De uitkomst is een heldere circulariteitsscore, gepresenteerd als percentage.

De analyse richt zich specifiek op zes belangrijke facilitaire inkoopcategorieën: catering, warme dranken, werkomgeving, ICT, schoonmaak en gebouwbeheer en onderhoud. Door deze categorieën te analyseren krijgen organisaties inzicht in waar waardevolle grondstoffen worden ingezet, waar verspilling plaatsvindt en waar kansen liggen om processen te verduurzamen. Zo kunnen organisaties doelgericht werken aan circulaire strategieën en voortgang meetbaar maken.

Het meetinstrument is niet alleen relevant voor organisaties die werk willen maken van circulariteit, maar sluit ook aan op de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven tot transparante rapportage over grondstoffengebruik en milieuprestaties.

De lancering vond plaats op een drukbezochte beursdag waar PHI Factory ook inhoudelijk vertegenwoordigd was met podcasts, workshops en panels over duurzaamheid en regeneratie. De FCI werd met veel belangstelling ontvangen door bezoekers, die het instrument een praktische en concrete eerste stap vinden richting een circulaire bedrijfsvoering.