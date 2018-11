Peter Bakker Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Bakker, President en CEO van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), kreeg vandaag een lintje opgespeld vanwege zijn tomeloze inzet om vanuit het bedrijfsleven een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken. Bakker is hiermee bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de 72e Dies Natalis viering van Nyenrode Business Universiteit kreeg de heer Bakker de decoratie uitgereikt door burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, Yvonne van Mastrigt. Zij deed dit namens Z.M. Koning Willem-Alexander. Onder de aanwezigen waren mevrouw Neelie Kroes, voormalig rector van Nyenrode, Herna Verhagen, CEO van PostNL en diverse andere prominenten.

Wereldwijd signaal

In zijn functie als CEO van TNT heeft Bakker zich verdienstelijk gemaakt door de aanwezige kennis en ervaring in te zetten voor het United Nations World Food Program. Dit programma had grote logistieke problemen in de wereld waar hongersnood bestond. TNT werd wereldwijd de eerste corporate partner van de UN en het model is sindsdien door vele ondernemingen gevolgd. Dit was meer dan 10 jaar geleden en daarmee gaf TNT in Nederland en wereldwijd een belangrijk signaal af om vanuit het bedrijfsleven een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken.

Voor zijn tomeloze inzet ontving Bakker de titel ‘Global Ambassador Against Hunger’ van de secretaris generaal van de Verenigde Naties, de heer Ban Ki-Moon en ontving hij de prestigieuze Global Clinton Citizen Award voor zijn innovatieve aanpak. Paul Polman, voorzitter van de WBCSD schreef: ‘De heer Bakker verpersoonlijkt de duurzaamheids-missie in alles wat hij doet; en blijft zich daar met tomeloze energie en op zijn eigen unieke wijze voor inzetten’.

Accountants gaan de wereld redden

Sinds 2012 is Bakker zich volledig gaan toeleggen op de duurzaamheid-agenda en is hij werkzaam als CEO van de World Business Council for Sustainable Development in Genève. In deze rol geeft hij leiding aan WBCSD, een wereldwijd opererende organisatie waar 200 bedrijven op CEO niveau samen werken aan een duurzame wereld. WBCSD heeft programma’s die oplossingen geven voor o.a. het klimaatprobleem, duurzame voedselvoorziening en de toekomst van mobiliteit. Het grootste programma van WBCSD is gericht op het opnieuw definiëren van het – voor Nyenrode zo wezenlijke onderdeel – corporate governance.