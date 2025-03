PepsiCo ziet Bio-LNG (vloeibaar natuurlijk biogas) als een waardevolle stap naar duurzamer aardappeltransport voor haar Lay’s chipsfabrieken in de Benelux. Jaarlijks rijdt PepsiCo’s logistieke partner AB Texel circa 3 miljoen kilometer om aardappelen van lokale telers naar de PepsiCo-fabrieken in Broek op Langedijk en Veurne te transporteren.

Het gebruik van Bio-LNG kan een besparing opleveren tot wel 2.545 ton CO₂ per jaar.[1] Dit vloeibare gas ontstaat door de vergisting van organisch materiaal, zoals plantenresten of mest.

Rozanne Drost, Sustainability Senior Manager, Northern Europe bij PepsiCo, zegt: “Elke dag genieten wereldwijd meer dan een miljard mensen van onze producten. Ons bereik en onze expertise zetten we graag in om positieve verandering te versnellen. Samen met partners zoals AB Texel willen we barrières helpen doorbreken en duurzame impact maken. Daarom richten we ons, als onderdeel van ons pep+ programma, op duurzame inkoop, het transformeren van hoe we onze producten maken en verkopen, en het inspireren van consumenten om betere keuzes te maken.”

Piet Bakker, Manager Sustainability bij AB Texel, vult aan: “Als marktleider in agritransport beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verlagen. Samen met klanten zoals PepsiCo blijven we zoeken naar manieren om onze dienstverlening steeds duurzamer te maken. We zetten nu volop in op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en Bio-LNG, maar kijken ook vooruit: in de toekomst kan ook een deel van ons wagenpark batterij elektrisch zijn of op waterstof rijden.”

Naast het verduurzamen van het aardappeltransport werkt PepsiCo ook aan het vergroenen van de energievoorziening in haar snacksfabrieken in Broek op Langedijk en Veurne. PepsiCo werkt in Broek samen met energiepartner Eneco om Lay’s chips te produceren met schone stroom uit wind- en zonne-energie, die lokaal wordt opgeslagen. PepsiCo streeft ernaar in Veurne meer dan 200 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van de fabriek en om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen met 75% te verlagen. Daarnaast wil het bedrijf acht keer minder kraanwater gebruiken in het productieproces van chips en snacks. Deze initiatieven maken deel uit van pep+ (PepsiCo Positive), PepsiCo’s strategische transformatie die duurzaamheid en menselijk kapitaal centraal stelt in hoe we waarde creëren en groeien binnen planetaire grenzen, terwijl we positieve verandering stimuleren voor mens en planeet.

PepsiCo en AB Texel zetten zich ook in andere markten in voor duurzaamheid. Zo wordt in Engeland voor al het transport van AB Texel voor PepsiCo gebruik gemaakt van HVO100 (100% Hydrotreated Vegetable Oil), een hernieuwbare brandstof met lage emissies. Dit initiatief helpt jaarlijks 2.650 ton CO2 te besparen en draagt bij aan PepsiCo’s bredere duurzaamheidsdoelstellingen.