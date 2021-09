PepsiCo kondigt strategische end-to-end transformatie aan: PepsiCo Positief

PepsiCo, Inc. kondigt vandaag pep+ (pep Positief) aan, een strategische end-to-end transformatie waarin duurzaamheid centraal staat in de manier waarop groei en waarde gecreëerd zal worden. Dit door te werken binnen de planetaire grenzen en tevens te inspireren tot positieve verandering voor mens en aarde. pep+ (pep Positief) zal PepsiCo begeleiden bij het uitstippelen van een nieuwe koers voor zijn bedrijfsvoering – van hoe en waar de ingrediënten vandaan komen, tot het maken en verkopen van de producten op een duurzame manier; om consumenten te inspireren via zijn iconische merken en ze te helpen bij het maken van betere keuzes voor zichzelf en voor de aarde; tot het ondersteunen van gemeenschappen en het verbeteren van de levensomstandigheden in zijn toeleveringsketen.

“pep+ is de toekomst van ons bedrijf – een strategische end-to-end transformatie, waarbij duurzaamheid centraal staat in de manier waarop we waarde zullen creëren voor onze aandeelhouders en al onze stakeholders. Het weerspiegelt een nieuwe zakelijke realiteit, waarin consumenten zich meer bewust worden van de bedrijven achter de merken en onze impact op de bredere samenleving,” aldus Ramon Laguarta, bestuursvoorzitter en CEO van PepsiCo. “Het is onze ambitie om wereldwijd marktleider te zijn in snacks en dranken. Om onze visie te verwezenlijken moeten we het voortouw nemen en onze omvang gebruiken om te helpen een duurzaam voedselsysteem op te bouwen dat de aarde in stand houdt en een positieve impact heeft op de mensen en gemeenschappen waarmee we werken en die we bedienen. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat Lay’s begint met een aardappel die duurzaam geteeld is op een regeneratief veld, en vervolgens bereid en geleverd wordt vanuit een Net-Zero en Net Water Positieve toeleveringsketen, verkocht wordt in een bio-composteerbare zak, met de laagste zoutgehaltes op de markt. Dat is een positieve keuze. Dat is de best smakende, nummer 1 aardappelchips van de toekomst. Dat is hoe pep+ beter zal zijn voor mensen, voor de aarde, en voor ons bedrijf. Stel je nu eens de schaal en impact voor wanneer het wordt toegepast op al onze merken.”

pep+ stimuleert actie en vooruitgang via drie belangrijke pijlers, waarbij een aantal toonaangevende 2030-doelstellingen in een alomvattend kader worden samengebracht:

Positieve Landbouw : PepsiCo moedigt brede toepassing van regeneratieve praktijken en/of kringloop-landbouw aan om de aarde te herstellen over de hele landbouwoppervlakte die onze onderneming bestrijkt (ca 2.8MM hectare), het duurzaam inkopen van gewassen en ingrediënten en het verbeteren van het levensonderhoud van meer dan 250.000 mensen in de landbouwketen. Deze doelstellingen worden al in de praktijk gebracht in Europa door het gebruik van precisietechnologie in de landbouw en de innovatie op bemesting. Zo test PepsiCo in Engeland een technologie om restanten van aardappelschillen, die ontstaan tijdens het maken van PepsiCo ‘s Lay’s chips, om te zetten in koolstofarme en nutriëntenrijke meststof.

Een eerste proefproject resulteerde in een vermindering van de uitstoot door de aardappelteelt met 70% en daarom zal PepsiCo in 2022 de proeven uitbreiden tot meer markten in Europa.Ook in de Benelux zijn er legio aan voorbeelden van telers met wie PepsiCo werkt die op duurzame wijze produceren. Voor meer info hierover bekijk deze video: li>

: PepsiCo zal helpen om een circulaire en inclusieve waardeketen op te bouwen door middel van acties om:

Zo is het bedrijf eerder dit jaar in België waterherstelprojecten gestart in Blankenberge en Diksmuide met partner Natuurpunt. West-Vlaanderen kampt al een paar jaar structureel met waterschaarste en een hogere ‘waterstressindex’. Met productielocaties in Veurne en Zeebrugge wil PepsiCo daarom actie ondernemen om reeds tegen 2025 100% van het water dat het bedrijf gebruikt terug aan te vullen. “Met het steunen van de waterherstelwerken in De Blankaart en De Uitkerkse Polder beseft PepsiCo maar al te goed dat het creëren van een gezonder stroomgebied hier in West Vlaanderen van cruciaal belang is voor de continuïteit van zowel ons bedrijf als de gezondheid van de lokale ecosystemen”, aldus Wim Destoop, General Manager PepsiCo Noord West Europa.

Daarnaast heeft PepsiCo in België ook een innovatief warmtenet opgezet in Veurne mee opgestart met partners Fluvius, ION, Noven, Stad Veurne en WVI. Dankzij deze samenwerking worden de circa 500 woningen en appartementen in de nieuwe wijk ‘Suikerpark’ in Veurne binnenkort verwarmd met restwarmte van de chipsoven van de nabijgelegen PepsiCo-fabriek.

In heel Europa is het opbouwen van een circulaire economie voor verpakkingen een cruciaal aandachtspunt geweest bij het stimuleren van een positieve waardeketen. Wat drankverpakkingen betreft, hebben Denemarken en Finland onlangs aangekondigd dat zij zich bij negen andere EU-markten (waaronder België en Luxemburg) zullen aansluiten om tegen 2022 over te schakelen op 100% gerecyclede plastic flessen voor het merk Pepsi.

PepsiCo blijft ook streven naar een circulaire economie voor flexibele verpakkingen via een reeks samenwerkingsverbanden en innovatie-investeringen. Dit omvat de deelname van PepsiCo aan verschillende sorteer- en recyclingtechnologieën, waaronder de volgende fase van het initiatief voor digitale watermerken van het Holy Grail initiatief, waarbij in 2022 proeven worden gedaan met PepsiCo ‘s voedselverpakkingen in Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf blijft ook investeren in de totstandbrenging van infrastructuur voor de recycling van flexibele verpakkingen.

Positieve Keuzes : PepsiCo blijft zijn portfolio van voedingsmiddelen en dranken verder ontwikkelen, zodat ze beter zijn voor de aarde en de mens, onder meer door: Meer diverse ingrediënten op te nemen in zowel nieuwe als bestaande voedingsproducten die beter zijn voor de aarde en/of voedingsvoordelen bieden, met een voorkeur voor kikkererwten, plantaardige eiwitten en volkoren granen; Uitbreiding van de positie in de noten & zaden categorie , waar PepsiCo wereldwijd al marktleider is, met onder meer leidende posities in Mexico, China en diverse West Europese markten; Versnelde daling van toegevoegde suikers en zout in het gehele portfolio en producten bereiden in gezondere oliën .

PepsiCo blijft zijn portfolio van voedingsmiddelen en dranken verder ontwikkelen, zodat ze beter zijn voor de aarde en de mens, onder meer door:

PepsiCo Europa kondigde recent aan het gemiddelde gehalte van toegevoegde suikers in zijn drankenportefeuille met 50% te verlagen en tegen 2030 een portfolio van $1 miljard op te bouwen met voedingsmiddelen met een Nutri-Score B of beter;

Het blijft nieuwe bedrijfsmodellen opschalen die weinig of geen wegwerpverpakkingen vereisen , waaronder zijn wereldwijde SodaStream activiteiten – een mooi voorbeeld van een ‘Positieve Keuze’ en het grootste bruiswatermerk ter wereld naar volume. Met SodaStream, dat al in meer dan 40 landen wordt verkocht, brengt PepsiCo smaakopties zoals Pepsi MAX, Lipton en Bubly (in de US) naar 23 landen en het nieuwe SodaStream Professional platform zal worden uitgebreid naar functionele dranken en meer dan 10 extra markten bereiken aan het eind van 2022, als onderdeel van de inspanningen van het merk om consumenten te helpen meer dan 200 miljard plastic flessen te vermijden tegen 2030 . Als onderdeel van zijn duurzaamheidsvisie wil het bedrijf ook de transparantie richting consumenten vergroten en hen helpen bij het maken van duurzame keuzes. PepsiCo kondigde onlangs zijn deelname aan bij het duurzame etiketteringsproject onder leiding van Foundation Earth. Doel van het project is na te gaan in hoeverre verschillende etiketteringsprogramma’s duurzamere aankoopkeuzes voor consumenten kunnen bevorderen, en daarnaast de voedselproducenten aan te zetten tot vooruitgang op milieugebied.



“De milieucrisis vraagt om urgentie en wij ondernemen nu actie in Europa. Dit is een grote verandering voor ons bedrijf. Het is de juiste keuze voor mens en aarde, aangezien we ons portfolio verder ontwikkelen en consumenten positieve keuzes bieden. Het vergt investeringen op lange termijn, nieuwe manieren van betrokkenheid in onze waardeketen en een cultuuromslag om dingen anders te doen,” aldus Silviu Popovici, CEO van PepsiCo Europa. “Deze veranderingen alleen zijn niet genoeg om een positieve impact op de aarde te hebben. We kunnen ook de steun van regeringen en de industrie goed gebruiken om te zorgen dat we sneller gaan en dat we een duidelijke infrastructuur hebben, terwijl we de toekomst van ons bedrijf en de manier waarop we voedsel groeien, maken en nuttigen, opnieuw uitdenken.

Om meer te lezen over de wereldwijde PepsiCo Positieve agenda: www.pepsico.com/pepsicopositive.