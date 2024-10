Voor 31% van de Nederlanders is klimaatverandering een van de grootste zorgen voor Nederland. De woningmarkt, zorgen om de kosten voor levensonderhoud en de gezondheidszorg staan bovenaan in dit rijtje, maar klimaatverandering komt direct hierna. Dat blijkt uit een peiling onder Nederlanders door onderzoeksbureau Verian in opdracht van Natuur & Milieu. De milieuorganisatie onderzocht ook hoe er wordt gekeken naar de rol van de industrie in de Nederlandse samenleving. Volgens een ruime meerderheid van de Nederlanders zijn de voornaamste negatieve gevolgen van de industrie: lucht- water- en grondvervuiling én klimaatverandering.

In totaal maakt bijna driekwart van de Nederlanders zich (van enige tot zeer veel) zorgen over de aanwezigheid van de grote industrie. Iets meer dan de helft van de mensen ziet wel een positieve bijdrage van de industrie doordat deze werkgelegenheid creëert, en een positieve rol in de economie speelt. ‘De industrie heeft ons ook zeker veel gebracht. Deze antwoorden maken duidelijk dat we ons echter ook veel zorgen maken over de nadelen voor onze leefomgeving. Precies daarom is het belangrijk dat we nu aan de slag gaan met verduurzamen. Door slim in te zetten op een industrie die bij Nederland past, qua ligging, kennisniveau, doen waar we goed in zijn en hier schoon te gaan produceren, kunnen we een industrie creëren waar Nederland trots op kan zijn én die vrij is van fossiele brand- en grondstoffen’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Grote rol voor de overheid

Uit de peiling komt ook dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid hen onvoldoende beschermt tegen de schadelijke gevolgen van de grote industrie. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid strengere regels moet stellen voor de uitstoot van schadelijke stoffen en beter moet controleren en boetes geven wanneer bedrijven in de grote industrie milieuregels overtreden. Zeven op de tien Nederlanders vinden investeringen in groene technologieën en verduurzaming cruciaal voor een sterke en toekomstbestendige Nederlandse industrie. Demmers: ‘Opvallend is dat juist effectieve verduurzamingsmaatregelen momenteel worden geschrapt. De verhoging van de CO2-heffing is van de baan en er wordt bezuinigd op stimuleringsregelingen voor duurzame energie. De verwachting is dat morgen uit de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning blijkt dat de doelen voor de industrie uit zicht zijn. Dit is ontzettend zonde. Je ziet hier dat er veel draagvlak voor ingrijpen is.’

Nederland wil dat de industrie verduurzaamt: pak die handschoen op

De grote industrie wordt door een ruime meerderheid van de Nederlanders (80%) als meest vervuilende sector van alle sectoren in Nederland gezien. Demmers: ‘Dit onderzoek laat zien dat Nederland echt wil dat de industrie verduurzaamt. Niet in het minst omdat deze sector ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor 30% van de Nederlandse CO2-uitstoot. We roepen dit kabinet dan ook om die handschoen op te pakken. Zo kunnen we onze concurrentiepositie behouden én gaan voldoen aan de 1,5 graad doelstelling. Daarvoor moeten we nú gaan bouwen aan de industrie van morgen.’